Teljes gőzzel nekifutottak az ukrán páncélosok az orosz védvonalaknak – Sikerülhet a várva várt áttörés?

Nagyon úgy fest, hogy az elmúlt egy hónap óvatos műveletei után most ismét támadásba lendült az ukrán haderő: eddigi információk szerint három frontszakaszon is megindultak a gépesített gyalogsági alakulatok. A stratégiai elgondolás első blikkre világos: a kijevi erők azokat az orosz védvonalakat próbálják áttörni, melyeket június eleje óta puhítanak. Nem kizárt azonban, hogy Herszon megyében is megindul valami. Nézzük a napokban megindult újabb támadási hullám főbb műveleti irányait, eredményeit, esetleges esélyeit.

Orihiv – Robotine

A Zaporizzsja megyében található Robotine, illetve Tokmak körüli orosz védvonalak hónapok óta erős nyomás alatt vannak. Június elején hatalmas ukrán gépesített gyalogsági támadás zajlott a régióban, az akció azonban teljes kudarcba fulladt, súlyos és értékes ukrán veszteségek mellett.

Tegnapelőtt újabb átfogó szárazföldi támadás indult Robotine ellen: orosz források szerint összesen 80 ukrán páncélozott jármű ment neki a térségben felállított védvonalaknak. Az akcióban elsősorban az ukrán 33-as és 116-os számú ukrán gépesített dandár vett részt.

Arról eltérnek az elemzések, hogy mennyire volt sikeres az akció. Orosz források alapján gyorsan szétverték az ukrán támadást, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont azt nyilatkozta, hogy „nagyon elégedett” az elért eredeményekkel.

Független elemzéseket és helyszíni felvételeket vizsgálva a következő kép rajzolódik ki: az ukrán haderő NATO-járművekkel felszerelt csapatai igencsak közel jutottak az oroszok által megszállt Robotinéhez – OSINT-elemzők szerint az ukrán harcjárművek egy időben 3-5 kilométerre voltak a településtől.

Another Russian channel shared a video of an abandoned Ukrainian BMP-1 (not sure if its the same vehicle) in an anti-tank ditch. These ditches are generally in front of the main line or strongpoints like Robotyne, suggesting Ukraine has made gains. https://t.co/UTeQe5ZgZI — Rob (Lee) July 27, 2023

Az is biztos, hogy a támadás során az ukrán haderő NATO-harcjárművek (főleg M2 Bradley lövészpáncélosok), harckocsik tucatjait vesztette el, így maximum annyiban lehet „sikernek” nevezni az akciót, hogy talán átmenetileg sikerült egy kicsit kimozdítani az orosz védvonalakat a térségben.

Abandoned Ukrainian Bradley IFVs with BRAT kits after failed assault. pic.twitter.com/dWx2Ld0PEV — Clash (Report) July 26, 2023

Arról viszont, hogy az ukrán csapatok meddig jutottak, hol vannak most, csak találgatnak az OSINT-elemzők. Egyes információk szerint átszakadtak az orosz védvonalak Robotine északkeleti szektorában és az ukrán csapatok tartanak most Verbove felé tartanak. Erről hiteles, harctéri felvételeken alapuló bizonyíték még nem érkezett.

Velika Novoszilka, Vuhledar

A Donyec megye nyugati részében tartható Velika Novoszilka térségéből több nagy ukrán támadás is kiindult az elmúlt lassan két hónap során, a visszafoglalt települések számát tekintve talán kijelenthető, hogy ebben a térségben volt eddig a legeredményesebb az offenzíva.

Az orosz haderő tegnap elvesztette a szektorban Sztaromajorszkét, de ezzel az orosz védvonalak maximum 1-2 kilométerrel kerültek délebbre. A T0518-as főút mellett nagyon sűrűn követik egymást a kistelepülések: a következő oroszok által megszállva tartott falu, Zavitnye Bazsannaya mindössze egy kilométerre van a most felszabadított településtől.

Érdekes módon a Sztaromajorszke körüli katonai akcióról eddig nagyon kevés felvétel látott napvilágot: nem tudni jelenleg, hogy az ukrán haderő pontosan amilyen képességekkel van jelen a szektorban azon kívül, hogy a település visszafoglalásában fontos szerepet játszott az ukrán 35-ös számú tengerészgyalogsági dandár.

A short movie about the liberation of Staromaiorske: pic.twitter.com/memQMErb3p — Dmitri (@wartranslated) July 27, 2023

Bahmut

Lassan egy éve, hogy Ukrajna 56. legnagyobb települése, a Donyec megyében található Bahmut központi szerepet játszik a háborúban: most éppen az ukrán haderő próbálja visszafoglalni a Wagner csoport által saját bevallásuk szerint mintegy 20 ezer elesett zsoldos életének feláldozásával megszerzett települést.

A szektorban nagyon lassú, de többé-kevésbé folyamatos ukrán előrenyomulás figyelhető meg. Bahmuttól délre Kliscsijivkát, a várostól északnyugatra pedig Berhivkát és Jahidnyét próbálja visszaszerezni jelenleg az ukrán haderő. Mindkét település nyugati határát elérték már az ukrán csapatok, de nincs arról hiteles információ, hogy bármely falu / kisváros belterületén sikerült volna érdemi mennyiségű területet visszahódítani.

Update from Ukrainian deputy defence minister Hanna Maliar: pic.twitter.com/kWXALTWzFa — Dénes (Törteli) July 27, 2023

Bahmut térségének védelme folyamatos nyomás alatt van: az ukrán haderő folyamatosan áramoltatja a térségbe a kisebb csapatokba szervezett erősítést ahelyett, hogy a zaporizzsjaihoz hasonló hatalmas páncélosrohamokkal próbálja megroppantani az orosz állásokat.

Fontos megjegyezni: Bahmut városát még nem érték el az ukrán csapatok, nagyjából most ugyanazzal a taktikával próbálkoznak, mellyel a Wagner csoport offenzívája kb. fél év alatt sikerrel járt: próbálják bekeríteni északról és délről a várost, majd utána indulnak csak meg a belterületek ellen.

Oleski?

Viszonylag kevés szó esik arról, hogy az ukrán haderő állandó nyomás alatt tartja Herszon megye Oroszország által megszállt részét: folyamatosak a dróntámadások, tüzérségi támadások, kisebb átkelési kísérletek a régióban.

Az éjjel egy kisebb ukrán műveleti csoport át is kelt a Dnyeper egyik mellékágán, a Konka folyón, megvetve lábát ezzel a megye Oroszország által ellenőrzött keleti partvonalán. Megerősített felvételek szerint ukrán csapatok tartózkodnak most Oleskitől mindössze 4-5 kilométerre.

The Ukrainian army for the first time crossed the river Konka and landed 4 km West of in Kherson oblast. #NewsMap — Julian (Röpcke) July 27, 2023

Bár a térségben jelenlévő 1-2 ukrán lövészraj aligha jelent fenyegetést Herszon megye védelmi rendszereire nézve, hetek óta arról megy a spekuláció, hogy Ukrajna újabb támadást készít elő, melynek célja átjuttatni az ukrán csapatokat Herszon megye oroszok által ellenőrzött részeibe, így esetlegesen támadást indítani Oleski, Hola Prisztan ellen.

Mi lehet az eredmény?

Russian forces in Ukraine continue to expand defenses along the front line.This updated map shows many of Russia's new fortifications and links each to satellite imagery. (1/4) pic.twitter.com/PtEfA2gVJI — Brady (Africk) July 22, 2023

A fő kérdés, ahogy korábban is az, hogy mennyire lesz sikeres az ukrán ellentámadás, főleg azután, hogy a júniusban indult, első szakaszai igencsak problémásan kezdődtek: súlyos veszteségek mellett, minimális területet tudott csak visszaszerezni az ukrán haderő.

Az ukrán stratégia világos: ugyanazok ellen az orosz védvonalak ellen intéznek most átfogó, (már amennyire légierő híján lehet) összfegyvernemi műveleteket, melyeket eddig támadtak, remélve, hogy sikerül túlterhelni és megtörni a lassan két hónapja ostrom alatt álló orosz védelmi képességet Robotine, Nyugat-Donyec és Bahmut térségében.

Felmerülhet az a lehetőség is, hogy ezek a műveletek figyelem-elterelési célt szolgálnak és máshol indul majd meg az offenzíva fő iránya. Ez azért kevésbé valószínű, mert egy újabb frontszakasz megnyitása során az ukránoknak ugyanúgy friss aknamezőkkel, védvonalakkal, tüzérségi képességekkel kellene szembenézniük. Egy ilyen akciónak csak akkor lenne értelme, ha az ukrán hadvezetés biztosan tudná, hogy a kiszemelt szektorból jelentős mennyiségű erőforrást és hadianyagot vont el az orosz hadvezetés annak érdekében, hogy valamely, korábban heves támadás alá kerülő szektor védelmét megerősítse.

Ami biztos az, hogy

az ukránok még mindig nem használták fel a NATO által biztosított fegyverek, harcjárművek jelentős részét – bizonyos képesség-csomagokat (pl. Challenger tankok, Stryker APC-k) még egyáltalán nem is láthattunk akcióban.

– bizonyos képesség-csomagokat (pl. Challenger tankok, Stryker APC-k) még egyáltalán nem is láthattunk akcióban. Az oroszok gyakorlatilag egész Kelet- és Dél-Ukrajnában 2-3 lépcsős védelmi rendszereket húztak fel, stratégiai fontosságú szektorokban (pl. Herszonban a Krím felé vezető útvonal, Donyeck város), még ennél is komplexebb védelmi struktúra működik. Tehát egyetlen orosz védvonal áttörése hadműveleti szempontból lényegében teljesen inszignifikáns tényező, de jelen állás szerint még ez sem történt meg biztosan.

Összességében tehát nehéz bármit is jósolni az újabb ukrán offenzíva esetleges sikereivel vagy kudarcaival kapcsolatosan, de az ezen a ponton kb. biztosra vehető, hogy nem lesznek a mostani ellentámadási körben olyan „kés a vajban” stílusú, gyors és hatalmas területhódítással járó műveletek, mint amit tavaly ősszel Harkiv megyében láthattunk.

Címlapkép forrása: Ivan Chernichkin/Zaborona/Global Images Ukraine via Getty Images. A fotó illusztráció, tavaly készült a harkivi ellentámadás során.