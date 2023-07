Videó: megtalálhatták az orosz sztárfegyver ellenszerét az ukránok

Felvételek érkeztek arról, hogy egy lengyel gyártmányú AHS Krab önjáró löveget vesz célba az oroszok a sztárgyfegyvernek számító Lancet drónnal. A NATO-löveg beáll egy „madárkalitkába”, amelynek a célja, hogy idő előtt felrobbantsa az érkező eszközt. A videó alapján a védelem ezúttal sikeresnek bizonyult, az orosz drón még azelőtt felrobbant, hogy elérte volna az ukrán eszközt.

In the Bakhmut area, a Russian Lancet loitering munition targets a Ukrainian AHS Krab SPG parked inside an anti-drone cage. The cage appears to work, causing the Lancet to prematurely detonate. pic.twitter.com/TDIvXoBGrY