Lendületet vett az ukrán ellentámadás, heves harcok a frontvonalon - Háborús híreink pénteken

Nagyon úgy fest, hogy az elmúlt egy hónap óvatos műveletei után most ismét támadásba lendült az ukrán haderő: eddigi információk szerint három frontszakaszon is megindultak a gépesített gyalogsági alakulatok. A stratégiai elgondolás első blikkre világos: a kijevi erők azokat az orosz védvonalakat próbálják áttörni, melyeket június eleje óta puhítanak. Nem kizárt azonban, hogy Herszon megyében is megindul valami. Nézzük a napokban megindult újabb támadási hullám főbb műveleti irányait, eredményeit, esetleges esélyeit.