Nagyon durva kijelentést tett Zelenszkij, ami a háború beláthatatlan következményeihez vezethet

"Az orosz agresszió kudarcot vallott a csatatéren. Ma van az 522. napja annak, hogy folytatódik az úgynevezett különleges hadművelet, amelyre az orosz vezetés egy-két hetet adott. Ukrajna egyre erősebb. A háború fokozatosan visszatér Oroszország területére, jelképes központjaira és katonai bázisaira, és ez elkerülhetetlen, természetes és abszolút igazságos folyamat" - hangoztatta az államfő.

A téma kapcsán érdemes emlékeztetni rá, hogy éppen ma üzente meg a volt orosz elnök, a Nemzetbiztonsági Tanács elnökhelyettese a Telegram csatornáján, hogy ha veszítenének a csatatéren, azaz sikeres lenne az ukrán ellentámadás és Oroszországot veszélyeztetnék a lendületbe jövő ukrán csapatok, akkor kénytelenek lennének atomfegyvert bevetni.

Képzeljék el, ha a... NATO által támogatott offenzíva sikeres lenne, és leszakítanák a földterületünk egy részét, akkor kénytelenek lennénk atomfegyvert használni az orosz elnök rendeletének szabályai szerint. Egyszerűen nem lenne más lehetőség. Tehát ellenségeinknek imádkozniuk kellene harcosaink (sikeréért). Gondoskodjanak arról, hogy ne gyulladjon ki egy globális atomtűz

- mondta.

Medvegyev Oroszország nukleáris doktrínájának azon részére utalt, amely kimondja, hogy a nukleáris fegyverek bevethetők válaszul az Oroszország elleni, hagyományos fegyverekkel végrehajtott agresszióra, amennyiben a támadás az orosz állam létét fenyegeti.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap azt jelezte: hajlandó lenne a békéről tárgyalni, de vannak feltételei. Azt is megjegyezte Szentpéterváron újságíróknak az Interfax tudósítása szerint, hogy az utóbbi napokban nem látott érdemi elmozdulást a harctéri frontvonalakban. Azt fejtegette is fejtegette, hogy adataik szerint az ukrajnai erők június 4. óta, az ellentámadás kezdete óta, már mintegy 405 harcjárművet és több mint 1300 különböző osztályú páncélozott járművet vesztettek el. Úgy fogalmazott: az elveszett felszerelés mintegy kétharmada Nyugaton készült.

Vasárnap a donyecki régió megbízott oroszbarát kormányzója, Jevgenyij Balickij azt írta a Telegramon, hogy az ukrán hadsereg megpróbálta áttörni az orosz fegyveres erők védelmét, de hatalmas veszteségeket szenvedett a Zaporozsjei területen.

A Rabotino térségében romlott a helyzet. Az ellenség megpróbálta áttörni a védelmet Orekhovo irányában, de szembesült egységeink visszavágásával, hatalmas veszteségeket szenvedett és visszavonult az állásaiba

- írta Balickij.

Az ukrán elnök a fentiek mellett arra is figyelmeztetett a vasárnapi videóüzenetében, hogy

az idei télen az orosz terroristák még csapásokat mérhetnek energetikai és más létfontosságú ukrajnai létesítményekre.

Úgy folytatta: "Nagyon fontos ezért, hogy a helyi önkormányzatok országszerte már most, vagyis a nyár alatt és szeptemberben a lehető legaktívabbak legyenek mindenben, amit az év hideg hónapjai előtt meg kell tenni" - hangsúlyozta Zelenszkij.

A Reuters az Oroszország területére átterjedő esetleges összecsapásokról nem számolt be híradásában, csak arról, hogy Zelenszkij vasárnap személyesen is ellátogatott Ivano-Frankivszk városba Nyugat-Ukrajnában és az energetikai hálózatban várható újabb őszi-téli károkra figyelmeztetett és arra, hogy készen kell állni ezek mielőbbi elhárítására majd.

A hírügynökség felidézi, hogy a tavaly őszi-téli, szándékosan a hideg időszakban az oroszok az ukrán energetikai infrastruktúra mintegy 40%-ában okoztak kárt, aztán amint jobbra fordult az idő, más célpontokat kezdtek támadni.

Címlapkép forrása: 2023 Getty Images