Békéről beszél Putyin, Oroszország már nagyon tárgyalna - Vége lehet hamarosan az ukrajnai vérontásnak?

A napokban látványosan feltekerte Moszkva a béküléssel kapcsolatos retorikát: sorra nyilatkoznak Oroszország vezetői (köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök is), hogy szívük szerint már lezárnák az ukrajnai háborút és tárgyalnának Kijevvel a békés rendezésről. Egyesekben felcsillanhatott a remény azzal kapcsolatosan, hogy hamarosan véget érhet a lassan másfél éve pusztító háború Magyarország szomszédjában, de sajnos egyelőre szó sincs erről. Ukrajna vezetése teljesen nyíltan kijelentette, hogy nem hajlandók tárgyalni az oroszokkal a jelenlegi feltételek mellett és ebben nyugati szövetségeseik is támogatják őket. Nézzük, miért.

Miért pont most beszél Oroszország a békéről?

Kerekasztal a 2023-as orosz-afrika csúcson. Fotó: Contributor/Getty Images

Az elmúlt napokban látványosan elkezdtek az orosz vezetők beszélni arról, hogy szívesen lezárnák az ukrajnai konfliktust az Ukrajnával való tárgyalások megkezdésével, de jelenleg a kijevi vezetés hallani sem akar erről és nyíltan elzárkózik az orosz kapcsolatfelvételi kísérletektől.

A témában maga Vlagyimir Putyin is nyilatkozott, aki azt mondta: Oroszország már tárgyalna, de lehetetlen lesz ez tűzszünet nélkül. Az ukrán haderő viszont jelenleg hevesen támadja az orosz haderő védvonalait (Ukrajnában), így a tűzszünet teljesen kizárható.

Az orosz nyilatkozatok apropóját valószínűleg nem konkrét harctéri cselekmények adták, hanem az, hogy Szentpéterváron sor került egy többnapos orosz-afrikai csúcstalálkozóra, melyen a kontinens vezetői béketervezetet adtak át az orosz vezetőknek és arra kérték őket, hogy tegyenek meg mindent az orosz-ukrán háború békés lezárása érdekében.

Az orosz vezetők üzengetése tehát elsősorban az egyre inkább hosszú távú stratégiai szövetségesnek tekintett afrikai országoknak (és esetleg más, potenciális feltörekvő partnerországoknak) szól, melyeket Oroszország próbál magához édesgetni. Ennek eszköze a béketervezet állítólagos „komoly vizsgálata” mellett az is, hogy Moszkva nemrég bejelentette: hajlandók az oroszbarát afrikai országoknak teljesen ingyen gabonát szállítani, miután az ukrán gabonához való hozzáférésük lehetetlenné vált Odessza és a dunai kikötők szétbombázása miatt.

Valójában egyébként az, hogy Oroszország tárgyalni akar a konfliktus lezárásáról, abszolút nem újdonság: tavaly február óta viszonylag rendszeresen előkerül ez a kijelentés különféle oroszországi vezetői helyzetértékelésekben.

Ukrajna tényleg nem akar tárgyalni – Még

Mihailo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legbefolyásosabb tanácsadója. Fotó: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

Oroszország rendre azt állítja, hogy Ukrajna miatt nem tudnak tárgyalni a békéről, hiszen a kijevi vezetés mereven elzárkózik a konfliktus tárgyalásos úton való rendezésétől.

Ennek a kijelentésnek van némi valóságalapja: Ukrajna vezetése 2022 nyara óta mereven elzárkózik Oroszország minden háborút lezáró tárgyalási kezdeményezéstől. Az Ukrajna elleni invázió kezdetén, 2022 tavaszán indultak tárgyalások a két fél közt, de főleg az orosz haderő Kijev agglomerációjában elkövetett háborús bűncselekmány-sorozata (pl. bucsai mészárlás) miatt zátonyra futottak az egyeztetések, aztán tovább rontott a tárgyalási esélyeken két szeptemberi esemény:

egyrészt a viszonylag sikeres ukrán ellentámadás, mely során az ukránok visszavették Herszon várost és kitolták az oroszokat Harkiv megyéből (ezzel nyilvánvalóan felbátorodott az ukrán hadvezetés), másrészt pedig az, hogy Oroszország „annektálta” Donyec, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyét, ami Ukrajna számára teljességgel elfogadhatatlan lépés.

2022 októberében Volodimir Zelenszkij elnök rendelet is írt alá, melyben megtiltotta az ukrán állam képviselőinek, hogy tárgyaljanak Oroszországgal, amíg Vlagyimir Putyin „autokrata” vezeti az orosz államot.

Ukrajna azóta is nyíltan elzárkózik a tárgyalásoktól: Putyinhoz hasonlóan Zelenszkij is találkozott nemrég egy afrikai országokból álló delegációból és nekik is azt mondta, hogy Ukrajna nem fog tárgyalni egyelőre a konfliktus lezárásáról.

A mostani, orosz-afrikai csúcsra reagálva Mihaljo Podoljak, Zelenszkij elnök tanácsadója részletesen is írt arról, hogy mi kell ahhoz, hogy Ukrajna hajlandó legyen tárgyalni az oroszokkal. Podoljak négy pontot tett közzé, de több pontot is kétértelműen fogalmaz meg; ugyanakkor korábbi ukrán vezetői nyilatkozatok alapján nagyjából a következő világos:

Ukrajna nem fog tárgyalni az oroszokkal, amíg

vissza nem kapják a négy „annektált” ukrán megyét és a Krímet, le nem váltják Oroszország éléről a Putyin-kormányt, ki nem adják az összes háborús bűnöst és a háború szervezőit (pl. Valerij Geraszimov vezérkari főnököt és Szergej Sojgu védelmi minisztert) egy nemzetközi büntetőbíróságnak, Oroszországnak pedig mindezek után jóvátételt kell fizetnie Ukrajna számára.

Jelenleg nem látszik, ezekből a feltételekből hogyan teljesülne akár egy is.

A háború kezdete óta egyébként a legsarkalatosabb konfliktuspont a területi integritás kérdése, főleg a Krím miatt. A félszigetet Oroszország még 2014-ben elfoglalta és nemzetközileg nem elismert módon annektálta, jelenleg is teljes egészében ellenőrzi az orosz haderő. A kijevi kormány (és a nemzetközi közösség jelentős része) azonban Ukrajna részének tekinti a Krímet.

Miért nem akar a Nyugat tárgyalásokat / tűzszünetet?

Joe Biden amerikai elnök (B) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (J). Fotó: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Azt maga Zelenszkij is elismeri, hogy ha a Nyugat (elsősorban az Egyesült Államok) elkezdené presszionálni az ukrán vezetést arra, hogy tárgyaljanak, kössenek békét az oroszokkal (főleg területvesztés árán), valószínűleg gyorsan vége lenne a háborúnak.

Joggal merülhet fel a kérdés az emberben, hogy miért nem noszogatják mégsem a nyugati vezetők és maga Joe Biden a tárgyalások felé az ukrán elnököt.

Ez egy igencsak sokrétű kérdés, de a válasz a következő tényezőkben keresendő:

A nyugati vezetők tartanak attól, hogy ha Oroszország sikerrel jár területszerző háborújában, ez olyan precedenst teremt, amely más országokat is területszerző háborúk megindítására ösztönöz. Ez pedig durván alááshatja a nemzetközi békét és az ezt jogilag szavatoló nemzetközi egyezményeket. A nyugati vezetők tartanak attól, hogy teljesen mindegy, miben állapodnak meg Oroszországgal, Moszkva úgysem fogja betartani a konfliktust lezáró egyezményben foglaltakat. Gyakran emlegetik ennek kapcsán az 1994-es Budapesti Egyezményt, melynek keretein belül Ukrajna lemondott atomfegyvereiről, ha cserébe az Egyesült Államok és Oroszország is szavatolja területi integritását. Ezt az egyezményt Oroszország nyíltan és egyértelműen felrúgta, amikor 2014-ben annektálta a Krímet. Számos elemzésben érvelnek azzal, hogy az amerikai hadiipar, politikai hierarchia és geopolitikai befolyási szféra tekintetében Washington nagy nyertese a háborúnak. Ez talán még nem jelenthető ki egyértelműen, hiszen a háború következtében Amerika elsődleges riválisa, Kína is igencsak jelentős politikai és gazdasági tőkére tett szert (pl. az orosz gazdaság szinte totális függőségbe taszításával). Ugyanakkor tény, hogy a nyugati hatalmaknak (rövid távon) jól jön, hogy Oroszország katonai, gazdasági és politikai képességei meggyengülnek a háború miatt. Az is tény viszont, hogy az orosz hadiipar például rendkívüli ütemben felpörgött, átstrukturálódott és rengeteget tanult a háborúból, ez hosszú távon a teljes NATO-nak problémákat okozhat.

A tűzszünet gondolatát pedig azért zárja ki szinte minden nyugati politikai vezető (és Ukrajna), mert Oroszország szinte egyértelműen arra használná az így nyert időt, hogy saját hadviselő képességét erősítse. A felszabadult időben katonákat képeznének, harcjárműveket és drónokat gyártanának, felderítést végeznének, védvonalakat építenének, aztán még a legjobb esetben is csupán befagyna és nem megoldódna a most már kilencedik éve húzódó ukrajnai konfliktus.

Mikor lehet vége ennek az egésznek?

Az Antonov An-225 Mrija szállítórepülőgép roncsa az Oroszország által átmenetileg megszállt, majd Ukrajna által visszafoglalt Hosztomel reptéren, Kijev külvárosában. Fotó: Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images

Jelenleg lehetetlen megmondani, mikor, milyen feltételek közt lehet vége az ukrajnai háborúnak.

Most nagyon úgy fest, hogy a konfliktusnak nem lesz vége, amíg valamely hadviselő ország hadereje stratégiai vereséget nem szenved vagy a hátország össze nem omlik.

Jelenleg azonban nem látszik, hogy ez bekövetkezne, hiszen

mind orosz, mind ukrán oldalon elég jelentősek a tartalékok mind hadianyag , mind katonák tekintetében.

, mind katonák tekintetében. Komplikálja a helyzetet, hogy egyik ország hadiipari kapacitása sem sérül jelentősen a háború során. Oroszország hadiüzemei mélyen a hátországban találhatók, melyeket nem tud elérni az ukrán csapásmérő képesség, Ukrajna pedig már szinte teljes egészében külföldről, többnyire NATO-tagállam és Amerika-barát országoktól szerzi be a fegyvereit, melyeket Oroszország nem fog megtámadni.

Hosszabb távon persze lehetnek gondok a motivált katonák, tüzérségi lőszerek, légvédelmi rendszerek tekintetében akár egyik, akár másik oldalon, de jelenleg ezeknek a problémáknak puszta előjeleit láthatjuk, a totális összeroppanás valószínűleg még nagyon messze van.

Címlapkép forrása: Europa Press 2022 via Getty Images