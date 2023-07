Friss felvételek érkeztek: így néz ki a kulcsfontosságú vasúti híd az ukrán rakétacsapás után

Második alkalommal érte találat a Krím és Herszon között vezető, stratégiai fontosságú Csongar-hidat. A közösségi médiába korábban csak műholdképek kerültek fel a támadásról, amik arról árulkodnak, hogy a híd biztosan megsérült, illetve az útvonalon nem zavartalan a közlekedés.

Vlagyimir Szaldo, a Moszkva által kinevezett herszoni kormányzó állítása szerint az orosz légvédelem működött a térségben és 12 darab Strom Shadow robotrepülőgépet lőttek le a támadás során. A kormányzó szerint a vasúti híd nem szenvedett károkat.

A most közzétett felvételek alapján úgy tűnik, hogy legalább egy rakétatalálat érte a vasúti hidat, és az alkalmatlanná vált a további logisztikai forgalomra. Ugyanakkor a híd nem szenvedett jelentős károkat, így rövid időn belül helyreállítható rajta a közlekedés.

Hello Chonhar railway bridge. The first image of the damage reportedly done to the railway crossing into Crimea appeared. pic.twitter.com/s0alLaW8Bk