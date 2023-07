Lecsapott az ukrán Alfa elitkommandó: csúnyán elintéztek egy orosz 2Sz5-öst

A beszámolók szerint az ukrán „Alfa” egység munkálkodásának köszönhetően sikerült megsemmisíteni egy 2Sz5 Hiacint önjáró tarackot. Az Alfa-csoport még a különleges erők között is az egyik legfelsőbb osztályba tartozik. A háború során már számos felvételen számoltak be arról, hogy a műveleti csoport több fontos orosz hadieszközt semmisít meg.

: A Russian 2S5 Giatsint-S 152mm self-propelled gun was destroyed by the Ukrainian SBU #Ukraine