Medvegyev: ha az ukránok áttörik a védelmi vonalakat, atomot dobunk rájuk!

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök átlagosan hetente legalább egyszer fenyegetőzik nukleáris világégéssel, a múlt hetet azonban rendhagyó módon ezzel a témával nyitotta, illetve zárta is. Míg július 24-én globális atomháborúval riogatott (melyet természetesen a Nyugat fog megindítani), addig vasárnap azt jelentette be, hogy a jelenleg is zajló ukrán offenzíva sikere esetén Moszkva "kénytelen lenne" atomfegyvert bevetni Kijev ellen - Írja a Reuters