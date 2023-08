Apró szigetek kerültek a súlyos geopolitikai csatározás középpontjába – „Trójai falóval” próbálkozna Kína?

A világ alig tud valamit a Csinmen-szigetekről, mégis most ezek a területek mutathatják meg a Kína és Tajvan közötti feszültség jövőjét. A terület mindössze néhány kilométerre fekszik a kínai tengerpartoktól, ennek ellenére Tajvan gyakorol felette hatalmat. Most egy hídépítés gondolata váltott ki komoly vitákat a szigeteken, ami még erősebben a szárazföldhöz kapcsolná a már így is Kínától függő területet - írja a The Guardian.