Háborúval fenyeget az amerikai szenátor, ha Oroszország beváltja állandó ígéretét

Dmitrij Medvegyev, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács alelnöke, már többször, szinte heti rendszerességgel fenyegeti/riogatja a világot egy esetleges atomháború lehetőségével.

Hétfői megjegyzése szerint ha Ukrajna áttöri a frontvonalakat, és veszélyezteti az orosz területeket (Zaporizzsja és Donyeck megyéket, amit illegálisan annektáltak még tavaly novemberben), megteremti a jogalapot az orosz atomfegyverek bevetésére. Ez a megjegyzés ismét kiváltotta az amerikai felsőbb körök felháborodását.

Orosz barátaimnak, akik arról beszélnek, hogy atomfegyvereket vetnek be Ukrajnában: Meg kell érteniük, hogy ez maga a NATO elleni támadás lenne, tekintettel arra, hogy Ukrajna közel van a NATO területéhez

– írta Twitteren Lindsey Graham szenátor.

To my Russian friends who talk about using nuclear weapons in Ukraine: You need to understand that would be an attack on NATO itself, given Ukraines proximity to NATO territory. Time to sober up, realize that your barbaric invasion of Ukraine is not working, withdraw and save {:url}