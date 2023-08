Megszólalt a nagykövetség a vízumkorlátozásról: súlyos hiányosságok állnak a háttérben

Az Egyesült Államok kedden korlátozásokat vezetett be a magyar útlevéllel rendelkezőkre a vízummentességi program keretében, a hírre a forint is gyengült. Megkérdeztük a budapesti amerikai nagykövetséget a döntés hátteréről, a lapunknak küldött válaszukban részletezték a döntés okait és elárulták azt is, a döntés visszavonható.