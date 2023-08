Oroszország elvesztette a háborút, most új fegyverhez nyúlnak

Oroszország az ukrajnai háborút már jóvátehetetlenül elvesztette, hiszen alapvető céljait nem sikerült elérnie, és nem is fogja. Nyitott kérdés azonban ma még, hogy a hadszíntéren hogyan alakul a helyzet. Itt az utóbbi időben Oroszország meglepő módon „összeszedte magát”: bár nagyobb támadó műveletekre nem képes, és nem is lesz képes belátható időn belül, az is világossá vált, hogy olyan méretű és minőségű védelmi rendszert épített ki, amely gyakorlatilag hárítani tudja a nagyobb méretű ukrán támadásokat. Moszkvának mára a háború elhúzása vált központi stratégiájává, azzal a céllal, hogy kifárassza Ukrajnát és az őt támogató országokat.

Oroszország ezt a háborút már elvesztette

Az ukrán offenzíva és a NATO vilniusi csúcsértekezlete együttesen nyilvánvalóvá tette, hogy az ukrán–orosz háború fordulóponthoz érkezett.

Kiindulásul szögezzük le, hogy

Oroszország ezt a háborút már jóvátehetetlenül elvesztette, és a vereség következményeit hosszú évtizedeken keresztül kell majd viselnie, hiszen alapvető céljait nem sikerült elérnie, és nem is fogja.

Nem szerzi meg az ellenőrzést Ukrajna felett sem katonai, de még politikai értelemben sem, nem sikerült megállítania a NATO „terjeszkedését”, sőt hadseregéről kiderült – arról a hadseregről van szó, amely „szuperhatalmi” státuszának egyetlen bizonyítéka volt –, hogy alkalmatlan komoly ellenféllel szemben komoly hadműveletek folytatására. Kiderült, hogy technológiailag végzetesen elavult még katonai ipara is, és olyan mértékben rá van szorulva a nyugati alkatrészekre, hogy nyugati embargó esetén képtelen igazán modern haderőt fenntartani. A Kínával fennálló kapcsolatai, amelyeket korábban – nagy jóindulattal – lehetett egyenrangúnak nevezni, mára Oroszországot egyértelműen Kína alárendelt csatlósává degradálták. És a sort még lehetne folytatni.

Nyitott kérdés azonban ma még, hogy a hadszíntéren hogyan alakul a helyzet, és mindezek alapján mikor és milyen megoldás válhat lehetségessé. A két végletet eleve kizárhatjuk: katonailag a hadszíntéren Oroszország nem fog győzni, katonailag nem tudja elérni célkitűzéseit, amelyek azonban ráadásul még folyamatosan változnak is – egyre szegényebbek lesznek –, de az is irreálisnak tűnik (ahogy e sorok írója már egy jó éve elmondta), hogy Ukrajna felszabadítsa valamennyi megszállt területét. A megoldás valahol középen lesz: kérdés mikor és hogy.

Néhány hónapja azt gondoltam, hogy az ukrán offenzíva nem teljes, de komoly sikere esetén megnyílhat a lehetőség tárgyalásokra. Ez a lehetőség természetesen ma is fennáll, de valószínűsége nagymértékben csökken.

Egyrészt azért, mert

Oroszország meglepő módon „összeszedte magát”: bár nagyobb támadó műveletekre nem képes, és nem is lesz képes belátható időn belül, az is világossá vált, hogy olyan méretű és minőségű védelmi rendszert épített ki, amely gyakorlatilag tudja hárítani a nagyobb méretű ukrán támadásokat, és ellehetetlenítheti a megszállt ukrán területek visszafoglalását

– különösen a Krím félszigetét. Magyarul: olyan helyzet alakult ki, amiben kisebb-nagyobb változtatások – főként az ukrán fél javára – elképzelhetőek, de lényeges eltolódás nagyon nem valószínű. (Erre például akkor lenne lehetőség, ha a Kremlben ilyen irányú hatalomváltás következne be, vagy ha a nyugati országok valamilyen igen valószínűtlen oknál fogva felhagynának Ukrajna támogatásával.)

Ezt a helyzetet lényegében megerősítette a vilniusi NATO-csúcsértekezlet kimenetele. Azt gondolom, hogy a vilniusi csúcsértekezlet alapvetően igen sikeres volt. Megmaradt a „Nyugat” egysége, folytatódik Ukrajna támogatása stb. Egyetlen kérdésben a Nyugat azonban egy ma még meglehetősen kilátástalannak tűnő zsákutcába manőverezte magát azzal, hogy kijelentette: amíg az ukrán–orosz háború folyik, addig szóba sem jöhet Ukrajna NATO-tagságának realizálása. Igaz, a NATO-tagságra ígéretet tettek, pontosabban megerősítették a 2008-as bukaresti NATO-csúcstalálkozó ez irányú állásfoglalását, és – Finnországhoz és Svédországhoz hasonlóan – állást foglaltak az egylépcsős tagsági folyamat mellett.

Ennek a hozzáállásnak a következménye – nem szándékos, de valóságos következménye –, hogy

Oroszország lényegében addig akadályozhatja Ukrajna NATO-tagságát, ameddig ez neki tetszik, hiszen a háború folytatása valamilyen színvonalon Oroszország kezében van, és nyilvánvalóan addig nem lesz érdeke a háború befejezése, amíg ez a „fenyegetés” fennáll.

Ezt az ellentmondást – azt, hogy igazából zsákutcába kerültünk –, minél előbb fel és el kell ismerni, és ki kell dolgozni azt, hogy hogyan lehet innen olyan módon kikerülni, hogy ne kerüljünk háborúba Oroszországgal – hiszen Ukrajna NATO-tagsága gyakorlatilag ezt jelentené –, de egyúttal hogyan vegyük ki Oroszország kezéből ezt a fegyvert.

Mindebből látható, hogy

napjaink biztonságpolitikájának egyik legfontosabb és egyben egyik legvitatottabb kérdése, tagja legyen-e Ukrajna a NATO-nak – és hozzátesszük, az Európai Uniónak – illetve: milyen feltételekkel és mikor.

Válaszunk a kérdésre: Ukrajnának a NATO-ban és az Európai Unióban a helye, és ez nemcsak Ukrajnának, hanem a NATO-nak, az Európai Uniónak és tagországaiknak az érdeke is. De ugyanígy Ukrajnának is és a NATO-nak, valamint az Európai Uniónak is az az érdeke, hogy erre ne most – de ne is valamikor a beláthatatlan jövőben – kerüljön sor, hanem világos feltételekkel és feladatokkal, illetve azok teljesítésével összefüggésben, a lehető leggyorsabban.

Joe Biden amerikai, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, illetve Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a NATO vilniusi csúcstalálkozóján 2023. július 12-én. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Fordulópont?

Itt és most ezzel összefüggésben két kérdéssel kívánok foglalkozni:

Először: Miért érdeke Európának – és az Egyesült Államoknak – Ukrajna NATO- és Európai Unió-s tagsága? Másodszor: Hogyan kezelhető a vilniusi döntésbe beépített „időzített bomba”, azaz hogy amíg tart az ukrán–orosz konfliktus, addig Ukrajna nem lehet NATO-tag.

Ukrajna NATO- és Európai Unió-s tagsága mellett két egyaránt fontos, de időrendileg elkülönülő érv szól. Az első, leginkább látható és nyilvánvaló érv, hogy amíg Oroszország a jelenlegihez hasonló agresszív, terjeszkedő politikát folytat és ezzel fenyegeti szomszédait, addig elengedhetetlen, hogy Ukrajnának – és a nem túl távoli jövőben Moldovának és Georgiának (Grúziának) is – megfelelő biztonsági garanciákat kínáljunk. Sokak véleményével ellentétben ez nem azt eredményezi, hogy akaratunk ellenére belesodródunk egy háborúba Oroszországgal, hiszen Oroszország gyenge, és nem fog háborúba kezdeni a NATO-val, hanem azt, hogy magabiztos, magukat biztonságban érző országok keletkeznek az Európai Unió és a NATO keleti határain, és ez nagyon nagy mértékben csökkenti Oroszország kedvét egy agresszív katonai megoldás keresésére.

Ennél kevésbé látható azonban, hogy a háború után, ami biztosan nem végződik Ukrajna vereségével, egy olyan Ukrajnával állunk majd szemben, amelyik katonailag a NATO és Európa egyik kiemelkedően erős hatalma lesz, és az újjáépítés során gazdaságilag is rendkívül megerősödik. Egy ilyen országot, amelyik a NATO egyik katonailag legjelentősebb hatalma lesz, és gazdaságilag is az Európai Unió egyik legjelentősebb tagja, alapvető érdekünk integrálni ezekbe a szervezetekbe.

Csak csendben jegyzem meg, hogy oda kell figyelni azokra is, akik azt gondolják, hogy egy ilyen rendkívül erős Ukrajna esetleg visszaélhet hatalmával, és olyan meggondolatlan lépésekre szánhatja el magát, amelyek nincsenek Európa biztonságának érdekében. Ennek megakadályozására a legjobb módszer, ha Ukrajnát olyan erőteljesen integráljuk az euro-atlanti szervezetekbe, hogy ez nemcsak ne jusson eszedbe, de ne is legyen képes rá. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges, hogy az ország intézményesen is kötődjön Európához – és az Egyesült Államokhoz –, azaz tagja legyen a NATO-nak és az Európai Uniónak is.

Gondoljunk vissza, hogyan jártak el a győztes hatalmak az első, illetve a második világháború után. A versailles-i békeszerződés Németország kirekesztéséről, elszigeteléséről, tönkretételéről szólt. Mi lett az eredmény? A hitleri Németország. A második világháború után a győztes (nyugati) hatalmak ennek az ellenkezőjét tették: integrálták Németországot a nyugat-európai országok közösségébe: NATO, Római Szerződés, Marshall-terv. Eredmény: gyorsan fejlődő, demokratikus Németország. Ehhez természetesen mindazon követelményeket teljesíteni kell, amelyek ezen szervezetek tagságának elengedhetetlen kritériumai.

A másik probléma, hogy a NATO – érthető okokból – a csúcstalálkozón úgy foglalt állást, hogy Ukrajna addig nem válhat a NATO tagjává, amíg be nem fejeződik – valamilyen módon – az orosz–ukrán háború. Ez teljesen érthető álláspont, hiszen senki sem akar belekeveredni egy orosz–európai háborúba.

Azonban azt is látni kell, hogy

ezzel lényegében szabad kezet adtunk Oroszországnak abban, hogy meghatározza, mikor fejeződik be a konfliktus, és ezzel kitolja Ukrajna NATO-tagságát, amíg csak neki tetszik.

Azaz tetszőleges ideig háborúban és bizonytalanságban tarthatja Ukrajnát és szövetségeseit, azt remélve, hogy kifáradnak a háborúban. Ehhez kapcsolódik a megváltozott orosz stratégia is, amely immár nem törekszik győzelemre a hadszíntéren, hanem módszeresen rombolja Ukrajna civil létesítményeit – természetesen a kisebb mértékű katonai műveletek mellett –, azzal a céllal, hogy kifárassza Ukrajnát és az őt támogató országokat.

A vilniusi döntésnek természetesen nem ez volt a célja, de mivel máris úgy látszik, hogy Oroszországnak a háború elhúzása a központi stratégiája – más okokból is, de ez most jelentősen megerősítette Oroszország érdekeltségét a háború elhúzódása van.

Záros határidőn belül tehát foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel, mit tegyünk, ha Oroszország akaratának megfelelően a konfliktus elhúzódik, és nem látjuk lehetőségét befejeződésének. Időtlen időkig természetesen nem várhatunk Ukrajna NATO-tagságával. Viszonylag hamar, de legkésőbb a 2024. évi washingtoni NATO jubileumi csúcstalálkozón szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel.

Tanuljunk Albert Einsteintől: The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results –

A korlátoltság bizonyítéka, ha ugyanazt tesszük újra és újra, és eltérő eredményt várunk.

Ez sajnos igaz az ukrán–orosz háborúra is – legalábbis a mi részünkről. Ukrajna ellenállóképességének fenntartása és növelése mellett ez lesz a következő hónapok, ne adj’ isten évek, legfontosabb feladata.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép: Szétlőt orosz páncélos Ukrajnában. Oleksii Chumachenko/Anadolu Agency via Getty Images