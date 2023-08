Tényleg kilőtték Ukrajna egyik legmodernebb légvédelmi rendszerét? Valami nagyon nem stimmel a felvétellel

Oroszpárti tartalomkészítők töltötték fel azokat a felvételeket Twitterre, amelyen egy német gyártmányú IRIS-T légvédelmi rakétarendszer indítókonténerét találja el egy Lancet-drón. A videón azonban több gyanús elem is látható, amelyek megkérdőjelezik a felvétel hitelességét.

Oroszpárti források tettek közzé nemrégiben egy felvételt arról, hogy dróntalálat ér egy, Németország által adományozott IRIS-T légvédelmi rakétarendszert. Az orosz források szerint a felvételen látható légvédelmi egység hosszú időre kieshet az aktív harcokból, miután súlyos károkat szenvedett az indítókonténere.

A felvételt jobban megnézve azonban nagy valószínűséggel egy kifejezetten részletesre sikerült „csali” rakétarendszert láthatunk.

Ezt bizonyíthatja többek között az is, hogy az indítókonténerekben található „rakéta” nem robbant be a becsapódás következtében, illetve leginkább az, hogy az egyébként több tonnás szerelvény egésze beleremeg a maximum három kilogrammos robbanótöltettel rendelkező Lancet-csapásba. Ezen kívül felfedezhetőek további kisebb aránytalanságok és eltérések is (mint például az antennák) az eredeti változathoz képest.

A felderítő drónokat és kezelőiket egyébként egy jól elkészített csali be tudja csapni. Az ukránok és az oroszok már többször is folyamodtak ehhez a taktikához, kisebb-nagyobb sikerrel.

Korábban már érte találat a Németország által adományozott IRIS-T komplexumok egyik kulcsfontosságú részét: június elején egy TRML-4D radarállomásba csapódott sikeresen egy Lancet-drón. Ukrajna összesen két ütegnyi IRIS-T rendszert kapott Berlintől, egyenként 3-3 indítórendszerrel.

Címlapkép forrása: IMAGO/Political-Moments/Reuters via Portfolio