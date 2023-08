Újabb fotó bizonyítja: Moszkva szövetségese fegyvereket adhatott Ukrajnának

A fotón egy ukrán katona pózol egy 120mm-es M62P10 aknagránáttal. A "probléma" a képpel mindössze az, hogy az említett gránátot Szerbiában gyártják, ráadásul az állami tulajdonban lévő Krušik gyárban.

A képen szereplő gránáton az is látszódik, hogy nem egy raktár mélyéről előkotort darabról van szó: 2023-ban gyártották.

