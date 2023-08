Újabb háború a láthatáron? - Egymásnak feszülnek a nyugat-afrikai államok

Christopher Gwabin Musa nigériai vezérkari főnök délelőtt közölte azt, hogy az ECOWAS akár fegyverrel is hajlandó helyreállítani a rendet a szomszédos Nigerben akkor, ha a puccsot végrehajtó Abdourahamane Tchiani nem adja azonnal át a hatalmat az ország demokratikusan megválasztott elnökének, Mohamed Bazoumnak.

The Nigerian Chief of Defense Staff, General Christopher Gwabin Musa has stated that if they receive a Deployment Order from the ECOWAS Defense Council to launch a Military Operation in Niger they will Immediately Respond. pic.twitter.com/nQorwJ5TPV

A gazdasági szövetség három felfüggesztett tagsággal bíró állama, Guinea, Mali és Burkina Faso Gwabin Musa kijelentésére reagálva elmondta, hogy amennyiben Abuja csapatai belépnek Niger területére, úgy ők is hasonlóan fognak eljárni, igaz, ők a puccsisták oldalán.

Mali & Burkina Faso have issued a joint statement saying they will go to war if Ecowas (Nigeria) will use force to undo the coup in Niger.Guinea issued a nearly identical statement.U.S., France & Nigeria on one side vs Russia & the rest on the other pic.twitter.com/srP9YVjnqa