Felvételek: így zúgtak el a fehérorosz katonai helikopterek Lengyelország felett

A lengyel védelmi minisztérium kedden közölte, hogy két fehérorosz gép, egy Mi-8-as és egy Mi-24-es helikopter sértette meg a lengyel légteret, a lengyel–fehérorosz határ közelében található Białowieża falunál.

Az alábbi, közösségi médiában terjedő videó állítólag a fehérorosz gépek behatolásakor készült.

Video showing a Belarusian helicopter crossing the Polish border. Poland has informed NATO about the incident with the two Belarusian helicopters. #BREAKING

Az alábbi Twitter-bejegyzésben a helikopterek leírt útvonala mellett egy fotó is látható, amelyen vélhetően a szóban forgó katonai gépek láthatók.

One Belarus attack and one attack-transport helicopter violated Polands airspace and demonstratively flew over a Polish village of Grudki. This is exactly what I wrote: escalation by small steps. Russia did the same vs Ukraine in 2021. A huge mistake not to shoot them down. https://t.co/yvnr3W7tPW