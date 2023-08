Lekerült a sarló-kalapács Kijev gigantikus szobráról

A Haza Anyácskát még a szovjet időkben, 1981-ben emelték, 102 méterével az ukrán főváros fölé magasodik. A nőszobor egy kardot és egy pajzsot tart a kezében, a pajzsra volt ráfaragva a sarló-kalapácsos szovjet címer.

A szobor átalakítási munkálatait az ukrán Függetlenség Napjára, augusztus 24-ére tervezik befejezni. A műemlék az Ukrajna Anyácska nevet kapja.

Az ukrán parlament még 2015 áprilisában hozott törvényt a szovjet és kommunista emlékek eltávolításáról. A 2022. február 24-én induló orosz invázió felgyorsította a szobrok eltávolítását és az utcaátnevezéseket. Idén május 3-án az ukrán parlament újabb törvényben döntött a maradék kommunista emlékek eltávolításáról.

Egy 2022-es felmérésben az ukránok 85 százaléka értett egyet azzal, hogy a szovjet címert az ukránra cseréljék a Haza Anyácska szobron.

