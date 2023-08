Lesújtó számok jelentek meg az ukrán offenzíva jelenlegi állásáról

Ez alapján az ukrán fegyveres erők mintegy 85 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel az elmúlt hónapban. Ez egyben azt is jelenti, hogy Oroszország jelenleg Ukrajna 17,49%-át tartja megszállva, ami mindössze 0,05%-os csökkenést jelent május vége óta.

Oroszország a 2022-ben indult inváziót megelőzően Ukrajna mintegy 7,04%-át tartotta megszállva, Ez február-márciusban mintegy 18%-kal emelkedett, majd a Kijev alóli orosz visszavonulást, és az ezt követő év végi ukrán offenzívát követően nagyjából beállt a mostani 17%-ra.

Over the month of July Ukraine has reduced the area occupied by Russian forces by approximately 85km².This means that Russia currently occupies a total of 17.49% of Ukraine, a 0.01% decrease since the end of May. pic.twitter.com/POw08SoOci