Megérkezett Oroszország válasza a tengeri blokád áttörésére: Románia határától néhány száz méterre zajlott a légicsapás

Orosz drónok támadták és rongálták meg a kikötői és gabonatároló létesítményeket az Ukrajna déli részén található Odessza régiójában, többek között a Duna partján, Izmajil kikötőjében, szerdán a kora reggeli órákban. Az internetre kikerült felvételek és ukrán tisztviselők közlése szerint a légicsapás sikeres volt, és néhány infrastruktúrális létesítményt sikerült felgyújtani.

Oleh Kiper, a régió kormányzójának kora reggeli bejelentése alapján a támadás során nem sérült meg senki, de károk keletkeztek.

A legjelentősebbek a déli részen vannak. Az orosz hadsereg ismét kikötőt támadtak meg, a gabonát, a globális élelmiszerbiztonságot

- számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, Telegram-csatornáján.

Oroszország a gabonaegyezmény felmondása óta fokozta támadásait az ukrán agrár- és kikötői infrastruktúra ellenében.

Az ukrán média arról számolt be, hogy a mostani támadás során az iráni gyártmányú Sahed drónok a Duna-delta egyik legfontosabb ukrán kikötője, Izmajil felé tartottak, ahonnan az ukrán gabonát uszályokkal szállítják tovább a romániai Constanta fekete-tengeri kikötőjébe.

Ukrajna dunai kikötői kulcsfontosságúvá váltak, miután Oroszország elhagyta a Fekete-tengeri gabonamegállapodást, és támadást intézett az eddig használt nagyobb Fekete-tengeri ukrán kikötők - többek között Odessza - ellen.

Az alábbi felvételek a Duna túloldaláról, Romániából készültek:

Russia attack Izmail Ukrainian Danube port. Once again close with Romanian Border. Ruthless attack on Food. pic.twitter.com/aDOLyGqCFn — AGRIColumn (@Agricolumn_EU) August 2, 2023

Explosions and fire viewable from Romania.Looks like the fuel storage at Izmail was hit by Russian Shahed drones. pic.twitter.com/WTJ3kBA0vP — Global: (Military-Info) August 2, 2023

Az előzetes geolokációk alapján a Sahed-136-os drónok a román területektől mintegy 200-500 méterre csapódtak be.

Iranian-sourced Shahed-136 drones launched by Russia appear to have struck 200 to 500 meters from the Romanian border at Izmail, Odesa pic.twitter.com/ZohtnSpxmu — Malcontent (News) August 2, 2023

Július végén már egyszer dróntámadás érte az izmajili kikötőt, a mostani légicsapást valószínűleg az válthatta ki, hogy az izraeli Ams1 szállítóhajó egyszerűen áthaladt az orosz blokádon, az orosz hadihajók minden figyelmeztetése és fenyegetése ellenére.

