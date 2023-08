Nem Kína, nem Oroszország: az amerikai hadsereget a PowerPoint győzheti le

Obama elnök védelmi minisztere, Robert Gates emlékirataiban a „Pentagon átkaként” írja le a PowerPoint diákat: „olyan, mintha nélkülük ott megmukkanni sem tudnának”. Egy nagy port kavart New York Times cikk 2010-ben katonák beszámolóinak sorával támasztotta alá címét, mely szerint „Találkoztunk az ellenséggel, a PowerPoint az”. Mégis mitől volna ilyen veszélyes a hadseregre a Microsoft prezentáció-készítő programja? És ha tényleg veszélyes, miért nem szabadulnak tőle mihamarabb?

A tábornokok riadót fújnak

Az amerikai haderők vezérkari főnöke, Hugh Shelton tábornok már 2000-ben arra szólított, hogy csökkentsék „a csengőket és füttyögéseket” a Pentagonban akkortájt elharapódzó PowerPoint-alapú bemutatókon. Ezzel szinte egyidejűleg az ottani Nemzetvédelmi Egyetem egyik professzora azt állapította meg, hogy „a prezentációs program ismerete nélkül az amerikai katonákkal már beszélni sem tudnak a szövetségesek és partnerek”.

A technológiai megoldások iránt közismerten fogékony amerikai hadsereget azonban egyenesen elbűvölték a programban rejlő lehetőségek.

A már említett New York Times cikkben az iraki hadszíntéren állomásozó katonák mesélik, hogy idejük nagy része PowerPoint diák készítésével telik. Az újság az afganisztáni szövetséges erők főparancsnokát Stanley McChrystal tábornokot is idézi, aki egy tál össze-vissza tekeredő spagettihez hasonlatos ábra láttán – mely az országban követett katonai stratégia különböző aspektusait volt hivatott megjeleníteni – mindössze annyit mondott: „

Amikor ezt a rajzot megértjük, megnyertük a háborút.

A kritikáknak se szeri, se száma – mégis szélmalomharcnak bizonyultak a PowerPoint-használat korlátozására irányuló próbálkozások. A korábbi nemzetbiztonsági főtanácsadó, H.R. McMaster tábornok veszélyes belső ellenséghez hasonlította a döntési folyamatokat sematikussá torzító és a tisztek-altisztek idejét szerkesztőmanőverekre pazarló programot. A Clinton-adminisztrációtól kezdve mostanáig a Pentagonban mindig akadt egy-egy magas rangú vezető, aki ellenérzésének imitt-amott hangot adott: volt, aki azzal bojkottálta a PowerPoint prezentációkat, hogy azok csak írástudatlan közönség előtt volnának indokolhatók. Az árral szemben azonban semmit nem tehettek. Egyre több az olyan tiszt, aki szinte nem is hajlandó írásos anyagot olvasni, diákat követel helyette. Pedig a Clinton és Bush elnökségek alatt a Nemzetbiztonsági Tanács szakértőjeként tevékenykedő Peter Feaver már két évtizeddel ezelőtt megjegyezte:

Ha jót akarunk magunknak, akkor az ellenségeinknek kellene odaadnunk a programot, soha többé nem okoznának nekünk semmi gondot.

Tömegbutító fegyverek

Az eredetileg üzleti, céges prezentációkhoz tervezett program a kilencvenes évek elejétől a kommunikáció szinte minden területén jelen van. Hogy ez jó vagy rossz hír-e, az az adott terület és a felhasználás mikéntjének függvénye. A már-már védjegyévé vált stilisztikai elemeknek – mint a személytelenséget sugalló főnevesítésnek vagy az egymás alá helyezett felsoroláspontoknak – köszönhetően a PowerPoint a tárgyilagosság és egy szépen rendezett egész illúzióját kelti, csak épp az árnyalatok és összefüggések hiányoznak belőle. Ráadásul a kapcsolódó képi- és hanghatásokkal lebilincseli a hallgatóságot, miközben az érvelés esetleges fogyatékosságairól eltereli a figyelmet. Mindez kimondottan előnyös a program eredeti funkciójában: egy termék eladásához kívánni sem lehetne jobbat. Azzal sem volna semmi baj, ha katonai környezetben, ám csupán hagyományos szemléltető célra – térképek, csapatmozgások, célpontok megjelenítésére – szolgálna.

A problémát a műfajok keveredése okozza.

Az amerikai légierő történetének kutatója, Edward Mark már a kétezres évek elején arról panaszkodott, hogy lényegében valamennyi friss USAF-dokumentum nyomtatás és archiválás nélkül, PowerPoint formában volt csak megtalálható. Vagyis nem csupán a bemutatókat, eligazításokat támogató szemléltetőanyagok vannak kizárólag diákon, hanem olyan, korábban olvasásra szánt irományok is, mint a döntési folyamatot segítő helyzetértékelések, elemzések, jelentések és beszámolók. Ezen a ponton viszont már problémássá válnak a leegyszerűsítő sablonok. Jim Mattis tábornok, volt védelmi miniszter 2019-ben megjelent könyvében a következőképpen fogalmazott:

A PowerPoint tönkreteszi a kritikai gondolkodást. Az előadót széttöredezett logikára, a befogadót passzivitásra ösztönzi”. Hacsak nem puszta illusztrációként használják, Mattis szerint „a PowerPoint elbutít.

Kockázatos tévút

Az összefüggő, logikus okfejtés hiánya és a kritikai gondolkodás elhalása hosszú távon önmagában is katasztrofális következményekkel járhat a hadseregre, más káros hatások azonban már jóval hamarabb jelentkeznek. Mindenekelőtt a harctéren. A 2003-as iraki invázió megindításakor például a szárazföldi erők parancsnoka nem kapott írásos parancsot: hiába várta azt feljebbvalóitól annak rendje és módja szerint, helyette mindössze a védelmi miniszternek bemutatott PowerPoint előadás diái érkeztek. Az „afganisztáni újjáépítés” vizsgálatával megbízott hivatalos amerikai jelentés 2017-ben azt állapította meg, hogy az afgán rendőrség képzéséhez a korábban a Balkánon használt PowerPoint diákat másolták be a szövetségesek. Ezek a kiragadott példák a jéghegy csúcsa csupán. Valójában az intézményi kultúra egészét megmételyezi, hogy a harctéri érdemekkel egyenértékű – hovatovább azoknál is előbbre sorolt – erénnyé lépett elő a tökélyre fejlesztett PowerPoint csinosítgatás.

Az amerikai politika számára aggasztó fejlemény, hogy a hadsereg manapság komoly toborzási gondokkal küzd. Az utóbbi pár év ideológiai alapú döntései – a bőrszín hangsúlyozása a bajtársiasság rovására, a Covid-vakcina kötelezővé tétele az állomány számára, az eddigi diszkréció helyett a szexuális irányultság, beleértve a transznemű tisztek előtérbe állítása – gyakran ráadásul épp az arra leginkább rátermetteket fordítják el a katonai hivatástól. Bizonyos értelemben mindez része egy kontraszelekciós folyamatnak, mely jóval korábban kezdődött – nem utolsó sorban a PowerPointtal. Már egy 2000-es felmérés kimutatta: a hadsereget elhagyó ifjú katonatiszteknek részben az időrabló számítógépes program térhódításával volt baja. Akik maradtak, azok pedig legalábbis beletörődtek, hogy a PowerPoint-vitézkedés fontos tényező lesz az előmenetelben. Egy-egy sikeres prezentáció (killer brief) készítője azonnal felhívja magára a figyelmet, az elöljárók gyakran a hagyományos katonai készségeknél többre becsülik az ilyesfajta látványos – sem fizikai bátorságot, sem az írással járó intellektuális fegyelmet, pontosságot nem követelő – tehetséget.

A médiatanulmányok egyik alapító atyjaként emlegetett Marshall McLuhan szerint: „Mi alakítjuk az eszközeinket, s azok utána maguk is alakítanak bennünket”. Ez a megállapítás az amerikai hadsereg PowerPoint bűvöletére különösen áll. De ami úgymond belefért addig, amíg az USA minden téren messze fölényben volt bármely vetélytárssal szemben, az könnyen életveszélyes hóbortnak minősülhet, amint jön egy valódi kihívás. Lehet, ismét beigazolódik a Churchillnek tulajdonított mondás:

„Az amerikaiak mindig megtalálják a jó megoldást – miután az összes többit kipróbálták”.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.



Az írás a szerző saját szakmai véleményét tartalmazza, s nem feltétlenül tükrözi a Foreign Policy Research Institute, valamint a Portfolio szerkesztőségének álláspontját. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Getty Images