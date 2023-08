Friss videók alapján nagyon úgy tűnik, mégsem volt olyan sikertelen az orosz kikötőt ért reggeli dróntámadás

Novorisszijszk a Fekete-tenger egyik legnagyobb orosz kikötője. Moszkva álláspontja szerint az ukrán haderő péntek hajnalban több tengeri drónt is megindított a város felé, melyeket az orosz haditengerészet idejében megsemmisített.

Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a drónokat az Olengorszkij Gornyak deszanthajó és a Szuvorovec szabotőr-elhárító hajó semmisítette meg, a Twitteren terjedő videó alapján pedig ez az állítás részben igaz is.

Novorossiysk, it appears that a Russian Ropucha-class landing ship may have been damaged in the Ukrainian USV attack. pic.twitter.com/wQt1rHCNTZ