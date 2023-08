Megdöbbentő jelentés érkezett: saját rakétáival lövik Ukrajnát

A Radio Liberty újságírói megkapták a két ország közötti egykori megállapodás szövegét, és összehasonlították az Ukrajna ellen használt, de felismerhető sorozatszámú orosz H-55-ös "cirkálórakétákkal".

Az 1999-ben kötött kétoldalú megállapodás értelmében Kijev 8 darab Tu-160-as nehézbombázót, három darab Tu-95MSz bombázót, valamint 575 darab H-55-ös robotrepülőgépet adott át Moszkvának. Cserébe Oroszország beszámította a felszerelések értékét Ukrajna 7 és fél millió dollárnyi gázadósságába.

️On September 8, 1999, an intergovernmental agreement was signed between Ukraine and Russia on the exchange of 8 Tu-160s, 3 Tu-95MS, 575 X-55 cruise missiles and airfield equipment in payment of the Ukrainian debt for natural gas supplied in the amount of 285 million dollars. pic.twitter.com/3VJV2c4Fni