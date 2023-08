Műholdfelvételen a dróncsapást szenvedett orosz deszanthajó: furcsa sötét folt terjed a hajótest mellett

A hajó Novorosszijszk fekete-tengeri kikötőjénél állomásozott, amikor drónhajó mért rá csapást. Bár az orosz védelmi minisztérium szerint a támadás nem okozott károkat, később napvilágot látott egy videó, amely kicsit oldalára dőlve mutatta a hajót, majd egy a drónhajóról készült videó is, amely az ütközés előtti utolsó másodperceket örökítette meg.

Most egy műholdfelvételt is közzétettek, amelyen már a kikötőbe vontatva látszik a hajó, mellette pedig egy kis vontatóhajó, amely vélhetően a kikötőbe segítette.

Mint arra a Sky News fölhívta a figyelmet,

a hajó hátsó részénél egy sötét folt kivehető,

amely feltételezhetően olajszivárgás lehet vagy a motorból származó szennyeződés.

Looks like something is leaking from the Russian Ropucha-class landing ship 'Olenegorsky Gornyak' in the port of Novorossiysk after it was damaged by Ukrainian naval drone. Image by taken at 10.32 local time). @planet