Videók: megérkezett a válasz a wagneresek Belaruszba telepítésére, óriási katonai konvoj vonul a határ felé

A Fehéroroszországgal szomszédos NATO-országok – Lettország, Litvánia és Lengyelország – attól tartanak, hogy megnő a fenyegetettség és a provokáció veszélye, miután a Wagner csoport zsoldosait oda telepítették, hivatalosan a belarusz haderő kiképzésére.

Latvian troops moving close to the border with Belarus.Poland, Lithuania and Latvia are all on high alert due to the arrival of the Wagner Group in Belarus. pic.twitter.com/hA6y3RI7Fr