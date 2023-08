Visszavonta vörös riasztását ma este az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Az ország nagy részén azonban továbbra is sárga / narancssárga riasztás van érvényben.

Megszűnt a piros riasztás, figyelmeztetés, de továbbra is érdemes követni a veszélyjelzést”

– olvasható a szervezet Facebook-oldalán.

Az OMSZ élő riasztási oldalára látogatva azt láthatjuk, hogy az ország nagy része továbbra is sárga / narancssárga, vagyis záporok, zivatarok továbbra is várhatók, de nem lesznek olyan súlyosak. Most úgy tűnik, egyedül a Dunántúl nyugati részén nem lesz érdemben csapadék.

