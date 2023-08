Friss képeket tett közzé az OMSZ arról, milyen pusztítást végzett a vihar Ferihegyen

Portfolio 2023. augusztus 06. 13:23

Szombat hajnalban a leghevesebb zivatarok Budapest környékén tomboltak, amiből így kijutott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérnek is. A repülőtéri szélmérő közel 130 km/h-s széllökést is regisztrált, ami mint kiderült, országos napi szélrekordnak is számít - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat friss Facebook-bejegyzésében.