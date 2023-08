Jól halad Európa legnagyobb szobrának átalakítása - Helyére került az ukrán háromágú szigony

Alapzat nélkül 102 méteres magasságával a Szülőföld emlékmű Európa legmagasabb és a világ ötödik legmagasabb szabadon álló szobra. A Kijevben található monstrum még az orosz Anyaföld Hívása szobornál is magasabb, az "mindössze" 83 méteres.

A szobor bal kezében egészen múlt hétig egy szovjet címerrel díszített pajzsot tartott. Kijev az orosz támadásra válaszul a sarló-kalapácsot még a hét elején leszerelte a pajzsról, annak helyére pedig az ukrán háromágú szigonyt szereli fel.

Good morning, Ukraine ️They did this in the early day so everyone could wake up stunned. @unian