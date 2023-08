Egy kínai hadihajó "rálőtt" egy teherhajóra, raportra hívták a nagykövetet

Ragaszkodunk a nemzetközi jog által garantált szuverenitásunkhoz, területi egységünkhöz, melyet meg fogunk védeni

- szögezte le sajtótájékoztatóján ifjabb Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnök.

Mindeközben Jonathan Malaya, a Fülöp-szigeteki nemzetbiztonsági tanács elnökhelyettese felszólította Pekinget, tartsa be a hágai Állandó Választottbíróság 2016-os ítéletét, mely a Dél-kínai-tenger egy részét a Fülöp-szigeteknek ítélte.

A Fülöp-szigetek azt vetette Kína szemére, hogy szombaton vízágyúval lőtt egy Fülöp-szigeteki hajóra a Dél-kínai-tengeren. A Fülöp-szigeteki parti őrség szerint az említett hajó más, a Spratly-szigeteken állomásozó katonai személyzet számára ellátmányt szállító hajókat kísért volna a térségen át.

Chinese Coast Guard vessel stopped a Philippine wooden boat from bringing food, fuel, water and other supplies to troops stationed at a rusting ship in the South China Sea by firing water cannons. pic.twitter.com/Q6zstUuoLg