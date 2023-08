Kiderült mit találtak el az oroszok a kulcsfontosságú ukrán repülőtéren

Két nappal ezelőtt Oroszország arról számolt be, hogy légicsapást mért a Hmelnyickij régióban található sztarokosztyantinyivi katonai repülőtérre. A repülőtér különlegessége, hogy ott állomásoznak azok az ukrán Szu-24M vadászbombázók, amelyek képesek a brit Storm Shadow rakéták hordozására és indítására.

Az augusztus 6-án készült műholdfelvételek alapján az orosz csatorna korlátozott károkról számol be a repülőtér több pontjáról is. Állításuk szerint legalább két találat látható a hangáron, illetve további robbanásra utaló nyomok az üzemanyagtároló környékén, illetve az alkatrész-donorként működő röpképtelen vadászgépek állandó tárolóhelyén.

Ezen kívül a NASA hőanomália-térképe a repülőtér nyugati részén, egy teljesen más helyen regisztrált egy nagyobb tüzet, illetve a repülőtértől délre két robbanást, utóbbi esetében az ukrán források szerint egy gabona-liftet ért találat.

Strikes on the airfield in StarokostiantynivThere are continued reports online about the aftermath of the Russian Armed Forces' strike on the airfield in Starokonstantiniv, Khmelnitsky Region two days ago. pic.twitter.com/24r5OqYs81