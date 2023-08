Kimondta Trump embere: visszatérhet a kereskedelmi háború

Donald Trump elnök korábban élesen Peking-ellenes politikát folytatott elnöki ciklusa idején. Most a következő elnökjelölti kampányában is komoly figyelmet fordítana Kínára. Kampánytanácsadója szerint Trump megválasztásával visszatérhet a kereskedelmi háború, és Washington újra emelheti a kínai árukra kirótt vámokat - írja a NikkeiAsia.

Robert Lighthizer, Donald Trump korábbi amerikai elnök idején az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője volt. Most is segítségére van Trumpnak az amerikai elnöki jelöltségében, jelenleg kampányszakértőként támogatja a volt elnököt. Lightlizer úgy fogalmazott, hogy a szabadkereskedelem, mint politika megbukott, és az Egyesült Államoknak a vámok emelésével kell a kereskedelmi egyensúlyt megteremtenie Kínával.

Szerinte az USA-t le kell választani Kínáról, mivel a piaci egyenlőtlenségek miatt az Egyesült Államokból kifolynak az összegek és ezek a globális riválisánál landolnak. Washington 2021-ben összesen 151 milliárd dollárnyi árut exportált Kínába, viszont ugyanebben az évben összesen 530 milliárd dollárnyi áru érkezett onnan. Lighthizer szerint komolyan kell venni a kínai fenyegetést, mivel Peking már a világ új vezetőiként szereti értelmezni magát. Azt hozzátette, hogy a Trump után érkező Biden-kormányzat számos intézkedést megtartott a korábbiakból, viszont kritizálta őket, hogy nem léptek tovább a vámok területén.

Kína és az Egyesült Államok kapcsolata ennek ellenére feszült maradt, jelenleg a legmagasabb technológia területén körvonalazódik konfliktus.



Trump részéről nem újkeletű a kínai kereskedelmi egyenlőtlenségek elleni fellépés, már az első ciklusa idején is ez volt az egyik legfontosabb fókuszpont kampányában. Most számos bírósági üggyel kell szembenéznie a régi-új jelöltnek, ami a jövő évi elnökválasztásra is rányomhatja bélyegét. A volt elnök azonban egyelőre népszerű a közvélemény-kutatásokon. Stabilan vezet a republikánusoknál, és egyes felméréseken még Joe Biden amerikai elnököt is megelőzi.

Címlapkép forrása: Melissa Sue Gerrits/Getty Images