Kongatják a vészharangot: ha Kína támad, szövetségese újabb háborút robbanthat ki

Dél-Koreában is intenzíven készülnek egy esetleges kínai invázióra Tajvan ellen. Bár egy ilyen konfliktus mindenképp nagyon súlyos hatásokkal járna Szöulban is, a dél-koreai vezetés most igyekszik olyan forgatókönyveket is kidolgozni, amivel a szélesebb konfliktust elkerülhetik. Attól tartanak ugyanis, hogy a figyelem megosztása érdekében Észak-Korea összehangoltan lépne fel Kínával, és ekkorra tervezne egy lehetséges támadást Dél-Korea ellen - írja az AsiaTimes.