Leszállt a Honvédség két H145-ös helikoptere Szlovéniában

Idézték Bali Tamás ezredest, a műveletért felelős parancsnokot, aki jelezte, hogy a tervek szerint a magyar katonák még hétfőn elsősorban tartós élelmiszereket és gyógyszereket szállítanak ki a Slovenj Gradec-i repülőtér 100 kilométeres körzetébe, a szárazföldtől elszigetelt, árvízzel körülvett települések lakóinak.

A tájékoztatás szerint a helikopterek egy felszállással csaknem 700 kilogramm élelmiszert szállítanak ki a rászorulóknak.

A Magyar Honvédség a mentés során mindenben együttműködik a szlovén hatóságokkal – tette hozzá a műveletért felelős parancsnok.

Szlovéniát súlyos árvíz sújtotta az elmúlt időben. Eddig húsznál is több ország, köztük Horvátország, Magyarország, Ausztria, Olaszország, Németország, Montenegró, Szerbia, Görögország, Koszovó, Bosznia-Hercegovina, Lengyelország, Bulgária, Románia, Szlovákia, Franciaország, Luxemburg, Portugália, Hollandia, Izrael, Nagy-Britannia, Örményország és az Egyesült Államok ajánlott fel segítséget a bajba jutott országnak.

A szlovén kormányfői hivatal hétfőn közleményben köszönte meg a súlyos árvíz ügyében a külföld, különösen a szomszéd országok által nyújtott segítséget, és bejelentette, hogy

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán az országba látogat,

hogy személyesen tekintse meg a katasztrófa sújtotta területeket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök külön bejegyzésben fejezte ki szolidaritását a katasztrófa sújtotta országgal.

I extend my sincere condolences to friendly Slovenia over the ongoing flooding, which has already caused large-scale destruction and casualties. I wish all the victims a speedy recovery, to overcome the consequences of the disaster, and to restore homes and infrastructure. {:url}