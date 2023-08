Megtört a jég Németországban? - Sejtelmes üzenetet tett közzé az ukrán politikus

Jehor Csernyev, az ukrán parlament nemzetbiztonsági és védelmi bizottságának alelnökének és Ukrajna állandó NATO-küldöttségének vezetőjének bejelentése szerint a Bundestagban döntésre és konszenzusra jutottak a parlamenti frakciók a nagy hatótávolságú Taurus rakéták Kijevnek történő átadásáról.

A Bundestagban ülő barátaim most tájékoztattak arról, hogy a kulcsfontosságú parlamenti frakciók konszenzusra jutottak a nagy hatótávolságú Taurus rakéták Ukrajnának történő átadásáról

– írta a képviselő. Csernyev hozzátette: már régóta dolgoznak a támogatás létrehozásán, most pedig „megtört a jég”, és már csak a hivatalos döntésre várnak.

A Taurus légi indítású, lopakodó fegyver, turbólégcsavaros hajtóművel, hangsebesség közeli sebességgel éri el célját, amely az indítás helyétől akár több mint 500 kilométerre is lehet. Mintegy 500 kilogrammos robbanótöltete mélyen beásott célpontokat is képes elpusztítani. A robotrepülőgép képes az elektronikus zavarórendszerek által kibocsátott jelet is elhárítani.

Egy ilyen robotrepülőgép ára meghaladja az egy millió dollárt.

A címlapkép illusztráció, azon a dél-koreai légierő F-15K harci repülőgépe látható egy Taurus robotrepülőgép indítása közben. Címlapkép forrása: 2017 South Korean Defense Ministry via Getty Images