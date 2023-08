Videón a hajmeresztő akció: szó szerint elsüllyesztette magát egy ukrán harckocsi

A felvétel Makarivka térségében készült, mintegy 2 kilométerre a jelenleg ismert frontvonaltól.

A videón jól látható, hogy az ukrán T-72-es harckocsi eddig ismeretlen okból kifolyólag egyszerűen megindul a meredek partvonalon, majd nagy sebességgel a Mokri Jali folyóba csapódik. Nem sokkal később látható, hogy a legénység elhagyja a páncélost, és nagy valószínűséggel sikeresen kiúsznak a partra.

Russian channels the past 1-2 days made fun of a Ukrainian T-72 tank that sunk itself in the Mokri Yaly river near Urozhaine. I was sceptical, but it actually happened, although it was not Staromaiors'ke as claimed, but near Makarivka47.775202897768544, 36.812955862904325‍️ pic.twitter.com/yP2czJmDrO