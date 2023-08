Világraszóló összecsapás helyett menekülőre fogja Elon Musk? - Az év egyik legnagyobb durranása lehetne ez a ketrecharc

Elon Musk nemrég bejelentette, hogy ketrecharcot akar vívni Mark Zuckerberggel, a Meta vezérigazgatójával. A tervezett eseményt élőben közvetíti majd az X közösségi médiaplatform, korábbi nevén a Twitter.

Most pedig újabb bejegyzéssel jelentkezett a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, amelyben tudatja a világgal, hogy MRI vizsgálatot hajtanak végre rajta, amelynek eredménye befolyásolja, mikor kerülhet sor a nagy megmérettetésre.

A pontos dátum még mindig bizonytalan. Holnap MRI-vel vizsgálják a nyakamat és a hátam felső részét. Lehet, hogy műtétre lesz szükség a küzdelem előtt. A héten kiderül – írta az X-en.

Exact date is still in flux. Im getting an MRI of my neck & upper back tomorrow. May require surgery before the fight can happen. Will know this week. {:url}