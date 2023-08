Ismét szárnyra kelt a pletyka, ha igaz, hatalmasat nőhet a magyarországi akkumulátorgyár

Idén januárban számoltunk be arról, hogy a Samsung SDI újabb beruházást vett fontolóra Magyarországon, amelynek keretében gödi telephelyét bővítené. Most az electrive.com osztotta meg a The Elec három héttel ezelőtti értesülését, amely szerint jelentősen nőhet Gödön az éves akkumulátorgyártó kapacitás annak érdekében, hogy a dél-koreai autóipari beszállító ellássa a BMW-t 46120-as hengeres akkumulátorcelláival.