Kijózanító jelentés jött Amerikából: lényegében befulladt az ukránok nyári hadjárata

Nagyon alacsony az esély arra, hogy Ukrajna régóta tervezett nyári hadjárata olyan eredményt ér el, amely lényegesen befolyásolja a háború további alakulását – írja a CNN számos amerikai és nyugati döntéshozóval folytatott beszélgetés alapján.

Az amerikai lap arról ír, hogy az amerikai tisztségviselők „kijózanító” jelentéseket kapnak az ukrán ellentámadás állapotáról. Ezek szerint a dokumentumok szerint „van még esély,” hogy a következő hetekben áttörést valósít meg a fronton Ukrajna, ugyanakkor „extrém alacsony a valószínűsége” annak, hogy olyan győzelmet arat az ukrán haderő a mostani offenzíva során, amely fordulópontot jelent a háborúban.

A Portfolio többször is írt az elmúlt hetek során, hogy az ukrán erők hatalmas veszteségeket szenvednek a fő támadási iránynak számító zaporizzsjai fronton, a CNN amerikai hírszerzési információi ezt az értékelést megerősítik.

Az amerikai lap arról is ír, hogy a nyugati tisztségviselők nem temetik még teljesen az offenzívát; arra várnak, hogy az ősszel, az időjárási körülmények romlásával hódíthat vissza még területeket az ukrán haderő.

Arra is kitérnek, hogy amerikai hírszerzési adatok szerint azért támadja most Ukrajna Oroszország belterületeit, mert remélik, hogy találnak valamilyen gyengeséget, melyet a frontvonalon ki tudnak aknázni.

Amerikai források arról is beszélnek a lapnak, hogy az ukrán offenzíva kudarcai miatt egyre kezdenek felerősödni azok a hangok nyugaton is, melyek béketárgyalásokat szeretnének és hajlandók lezárni a háborút akár ukrán területveszteségek árán is. Egyes hírszerzők szerint eleve túlságosan magasak voltak az elvárások az ukrán ellentámadással kapcsolatosan, ezért pedig törésvonalak kezdenek el mutatkozni a Nyugat és Ukrajna közti szövegségben, akik egymást vádolják a frontvonalbeli kudarcok miatt.

Címlapkép forrása: Ed Ram/For The Washington Post via Getty Images