Putyin telefont ragadott, amely tovább borzolhatja a kedélyeket Nyugaton

Az orosz TASZSZ hírügynökség beszámolt arról is, hogy a két vezető egyeztetett a BRICS-ről is, amelynek Brazília, India és Kína mellett Oroszország és Dél-Afrika is a tagja.

A mostani hír kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a Dél-afrikai Köztársaságot az elmúlt több mint egy évben nyugatról számos kritika érteamiatt, hogy megpróbál egyensúlyozni a NATO és Oroszország között.

A Ramaphosa-kormány ugyanis igyekszik mind a két blokkal jó kapcsolatot kialakítani, a nyugati hatalmak azonban aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy egyre szorosabb együttműködést építenek ki Moszkvával. Nemrég még közös hadgyakorlatot is tartott a két ország.

