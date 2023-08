Szankciók ide vagy oda, megoldódhatott az orosz tankgyártás egyik legnagyobb problémája

Egy szemfüles haditechnika-rajongó, Patricia Marins szúrta ki, hogy Oroszország frissen modernizált T-80BVM harckocsijaira már szereltek az oroszok Szoszna-U célzóberendezést, ez pedig erős indikátora lehet annak, hogy sikerült legalább részletesen kikerülni az orosz hadiipart célzó szankciókat.

Omsktransmash has finished the modernization of a batch of T-80BVM tanks, which are now on their way to Ukraine.This marks the second batch of tanks in less than 30 days. The previous batch consisted of T90M tanks.The frequency and size of these batches confirm my previous pic.twitter.com/xJsMfYHqvH