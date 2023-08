Felvételek: hatalmas robbanás rázta meg a moszkvai katonai gyárat

A Ria Novosztyi orosz hírportál értesülései szerint a moszkvai régióban található Szergijev Poszadban található Zagorszkij üzemben történt a robbanás. A kiváltó ok és az áldozatok száma egyelőre ismeretlen.

Az üzemben teljes evakuálást rendeltek el, a régió katasztrófavédelmi hatóságai a helyszínen vannak.

A Zagorszki optikai-mechanikai üzem többek között precíziós optikai berendezéseket gyárt a hadsereg számára, például éjjellátó eszközöket és távcsöveket, vagy épp az orosz harckocsik által is használt hőkamerákat. Az üzem egyszer már kigyulladt a háború kezdete óta, 2022 júniusában.

