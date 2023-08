Rejtélyes mellékhatás bukkanhatott fel a koronavírus-vakcinával oltottaknál – Megszólaltak a tudósok

Az American Association for the Advancement of Science által szerkesztett tudományos magazinban az olvasható, hogy eddig is ismert volt, hogy nagyon ritka esetben okozhatnak mellékhatásokat a koronavírus-vakcinák, most viszont „egyre szélesebb körben” gondolják vizsgálatra érdemesnek a feltételezést tudósok, hogy az oltások bizonyos esetben a „long covidhoz” hasonló tüneteket okozhatnak.

Anne Louise Oaklander, a Harvard Medical School egyik neurológusa azt mondta a lapnak: “egy-két esetben elgondolkodik az ember, hogy véletlen egybeesés-e,” hogy ilyen jellegű tüntetek tűnnek fel oltottaknál napokkal, hetekkel, hónapokkal az oltás után.

A Science azt írja: „nagyon ritka” esetben fordul elő, hogy oltottak kimerültséget, fejfájást, szívritmusban, vérkeringésben tapasztalható rendellenességeket tapasztalnak, számottevő idővel azután, hogy felvették a koronavírus-vakcinát. A lap szerint ezek a mellékhatások sokkal ritkábbak, mint a „hosszú covid” azoknál, akik nem veszik fel az oltást és megfertőződnek és nem is biztos, hogy van összefüggés a vakcinával.

A lap kitér arra is, hogy Karl Lauterbach, Németország egészségügyi minisztere is elismerte, hogy lehet összefüggés a vakcinák és az említett tünetek közt, de konkrét kutatásokat még nem finanszírozott a német kormány, amely ezt tudományos módon igazolja is.

Harlan Krumholz, a Yale kardiológusa azt mondta a lapnak: az ilyen kutatásokat általában azért nem finanszírozzák, mert tartanak tőle, hogy a vakcinatagadó társadalom oltásellenes propagandát csinál belőle. Ugyanakkor hozzátette: ő maga meg van győződve arról, hogy „valami van ezekben” és tudományos kötelességének érzi, hogy kivizsgálja, van-e valódi összefüggés a „long covidhoz” hasonló tünetek és a vakcinák közt.

A Science többször is hangsúlyozza: a vakcinák mellékhatásai lényegesen ritkábbak és enyhébbek, mint azok a tünetek, melyet a koronavírus-fertőzés okoz az oltatlanoknál.

