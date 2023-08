Videó: még félelmetesebb lehet az orosz sztárfegyver, mint eddig gondoltuk

Felvételek érkeztek arról, ahogy egy orosz gyártmányú Lancet kamikaze drón becsapódik egy P-18-as típusú szovjet gyártmányú távolfelderítő rádiólokátorba. A poszt azt állítja, hogy az eset 60 kilométerre a frontvonal mögött történt, ami merőben új megvilágításba helyezné az orosz drón képességeit. A könnyű, halk és gyors eszköz hatótávolságára korábban körülbelül 40 kilométert becsültek, a mostani felvételek szerint a viszont inkább ennek a másfélszerese lehet a valós távolság.

Lancet vs P-18. Claimed to be 60km from the frontline... This means the minimal Range went from 55ish km to 65ish km. pic.twitter.com/PNOKw434mN