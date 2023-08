Apokaliptikus felvétel jött Hawaiiról: tényleg olyan, mintha háborús övezet lenne Lahaina városa

Tűzvész pusztít az amerikai Hawaiihoz tartozó Maui szigetén. Lahaina városa gyakorlatilag teljesen leégett, emberek ezrei vesztették el az otthonukat. Legalább hat ember életét vesztette, de még mindig tartanak a mentési munkálatok.

A térségben dolgozó mentőcsapatok háborús övezethez hasonlították Maui szigetét; most felvételek jöttek a térségből, melyek alapján jól látszik, hogy ez a kijelentés egyáltalán nem túlzás.

I dont see how this City will every be the same ever again pic.twitter.com/Q2XBwKsK7L