ENSZ: megdöbbentő a humanitárius szervezetek bázisa elleni orosz támadás

Az ukrán Zaporizzsja városában található szállodát ért rakétatalálat augusztus 10-én, csütörtökön. Az ukrán források szerint a támadásban 1 ember meghalt és további 16-an megsebesültek. Denise Brown, az ENSZ ukrajnai humanitárius koordinátora is megszólalt az ügyben, szerinte ezt a nemzetközi szervezet használta bázisának.

Megdöbbentőnek tartom a hírt, hogy egy olyan szállodát, amelyet az ENSZ személyzete és a háború által sújtott embereket támogató nem kormányzati szervezetek munkatársai gyakran használnak, orosz csapás ért Zaporizzsjában

– tette hozzá, és elfogadhatatlannak nevezte az esetet. Az épület volt korábban a mariupoli menekültek koordinálásának és ellátásának központja is. Az ukránok szerint itt működött továbbá egy gyermek napközis tábor is, aminek egy órával az orosz csapás lett vége.

Az orosz források az állítják, hogy a szálloda az ukrán fronton harcoló külföldi zsoldosok központja volt, és a támadásban összesen 45 katonát vesztettek az ukránok, további hetvenen pedig megsérültek.

According to Turkish reports, as a result of the missile attack on the Hotel in Zaporozhye, 45 NATO mercenaries and servicemen were killed and 70 wounded.The Ukrainian air defense pic.twitter.com/BFAT1SBTdY