Fél évszázad után újra a Holdra küldött űrhajót Oroszország - Vizet keresnek

Történelmi jelentőségű lépésként Oroszország pénteken elindította 47 év óta első holdraszálló űrhajóját, hogy elsőként tegyen puha leszállást a Hold déli pólusán, ahol vélhetően vízjég található. Oroszországnak 1976 óta ez az első holdi küldetése, és ezzel versenybe száll Indiával, az Egyesült Államokkal és Kínával, amelyek mindegyike fejlett holdkutatási programmal rendelkezik, és ugyanezt a régiót célozza meg. A Luna-25 űrhajó a Vosztocsnij űrközpontból indult, és várhatóan augusztus 21-én ér földet a Holdon.

A Luna-25-ös űrhajót egy Szojuz 2.1 rakéta vitte az űrbe a Moszkvától 5550 kilométerre keletre fekvő Vosztocsnij űrközpontból. Miután egy órával később kiléptek a Föld körüli pályáról a Hold felé, az űrhajó irányítását átadták a Roszkozmosz, az orosz űrügynökség misszióirányításának. A leszállóegység a tervek szerint augusztus 21-én ér földet a Holdon - közölte Jurij Boriszov, az orosz űrkutatásért felelős vezető.

A Luna-25 küldetés jelentős következményekkel jár Oroszország számára, mivel az ukrajnai konfliktus miatti nyugati szankciók ellenére igyekszik bizonyítani űrhajózási ágazatának rugalmasságát. A küldetés egyben Oroszország növekvő űrbeli függetlenségének tesztje is, miután 2022 februárjában Ukrajna lerohanása miatt Oroszország megszakította a legtöbb űrrel kapcsolatos kapcsolatát a nyugati országokkal.

A Luna-25 űrhajó nagyjából egy kisautó méretének felel meg, és várhatóan egy évig fog működni a Hold déli pólusán. Ezt a régiót a NASA és más űrügynökségek úgy azonosították, hogy árnyékos krátereiben vízjég nyomai találhatók. Az Európai Űrügynökség eredetileg a Pilot-D navigációs kamerát tervezte tesztelni a Luna-25-ön, de Oroszország ukrajnai inváziója után visszalépett a projektből.

Történelmileg, bár Neil Armstrong amerikai űrhajóst ünnepelték, mert 1969-ben ő volt az első ember, aki a Holdon sétált, valójában a Szovjetunió Luna-2 küldetése volt az, amelyik 1959-ben elsőként érte el a Hold felszínét. Továbbá a Luna-9 küldetés 1966-ban érte el az első puha leszállást a Holdon. Azóta azonban Moszkva a Mars-kutatásra helyezte át a hangsúlyt, és a Szovjetunió 1991-es bukása óta nem küldött tudományos szondákat a Föld körüli pályán túlra.

A víz jelenléte égi szomszédunkon évszázadok óta izgatja a csillagászokat, annak ellenére, hogy a Szahara sivatagnál is jóval szárazabb. Az elmúlt években azonban a nagyhatalmak, köztük az Egyesült Államok, Kína, India és Japán is különböző sikerrel végeztek holdkutatásokat. Ezen erőfeszítések ellenére azonban még egyetlen országnak sem sikerült puha leszállást végrehajtania a déli póluson, ami nagyrészt az ottani kihívást jelentő terepviszonyoknak tudható be.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images