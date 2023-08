Orosz drónok találtak el két ukrán páncélost – A felvétel magáért beszél

Az alábbi felvételen állítólag két ukrán BMP-2-es megsemmisülését láthatjuk:

Russian FPV destruction of two Ukrainian BMP-2 video reveals some of the used tricks in those drone videos.1. drone hits BMP in forest without any other vehicle close by.2. drone hits close by BMP with first one still 100% intact.No aftermath Video from the - certainly pic.twitter.com/FO2ZViNwpV