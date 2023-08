Sokkoló eredményt hozott Ukrajna gigantikus támadása - Talpra lehet még állni ebből a pofonból?

Az elmúlt hetekben mind Oroszország, mind Ukrajna kísérletet tett arra, hogy áttörést erőszakoljon ki az ukrajnai frontvonalakon, ez azonban egyik félnek sem sikerült, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy idén már nem is fog. A konfliktus lassan állóháborúvá változik, ahol ismét a tüzérségé és az utánpótlási vonalaké lesz a főszerep. Nézzük, mire számíthatunk a harcok ezen szakaszában.

Keleten a helyzet változatlan?

Akkor, amikor Kijev még tavasszal belengette a mindent elsöprő offenzívát, sokan arra számítottak, hogy a herszoni és harkivi támadásokhoz hasonló események fognak lezajlani: pánikolva menekülő orosz csapatok, valamint az őket üldöző ukrán páncélosok, komoly ukrán területnyereségek, számottevő orosz veszteségek.

Ugyanakkor már a nyári offenzíva előtt sokan felhívták a figyelmet arra, hogy idén nyáron a harctéri helyzet köszönőviszonyban sincs a tavalyival: Moszkvának bőven volt ideje arra, hogy nemcsak széltében, de mélységében is komoly védelmi vonalakat építsen ki, ezzel a lehetőséggel pedig - elsősorban Zaporizzsja megye déli részén – élt is. Mindehhez hozzájárul az, hogy hiába a több ezer külföldön képzett ukrán katona, a valós harctéri tapasztalattal rendelkező emberek igen jelentős százaléka már elesett.

Éppen a fenti tényezők miatt volt meglepő az, ahogyan az ukrán ellentámadás kezdeti szakasza elindult:

Kijev nem egy, hanem egyszerre legalább három frontszakaszon indított komoly ellentámadást: Zaporizzsjánál, a Donbasz déli részén, illetve az oroszok által nemrég elfoglalt Bahmut környékén.

Mindezt pedig a rájuk korábban jellemző hatékony tüzérségi előkészítés nélkül tették.

A fenti tényezőknek meg is lett az eredménye: látványos ukrán veszteségek, melyek számukban nem, de morális hatásukban komoly bélyeget hagynak az offenzíván, mindez pedig alig néhány kilométeres előrenyomulásokért.

Russian Sources have released Drone Images that reportedly show the Ukrainian Offensive yesterday near the City of Orikhiv in the Zaporizhzhia Region, in the Photos there appears to be at least 2 German-Produced Leopard 2 Tanks alongside a number of APCs including American M113 pic.twitter.com/V5e41pQY9A — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2023

Kijev aránylag hamar észlelte azt, hogy egyszerűen nem rendelkezik elégséges nyers erővel ahhoz, hogy áttörje az oroszok védelmi vonalát az ország déli részében, erre pedig Moszkva is hamar rájött, így megpróbálkoztak a saját ellentámadásukkal Luhanszk megyében. Az oroszok a Szvatove-Kreminna vonalon megindított támadással jópár kilométerrel visszatolták az ukrán erőket, de néhány nap után ez a támadás is megakadt. Több információ alapján arra lehet következtetni, hogy az orosz egységek éppen akkor lendültek támadásba, amikor az északi frontszakaszon állomásozó ukrán katonákat „megforgatták”, a frissen megérkező váltást pedig meglepte a hirtelen orosz offenzíva.

Mindkét fél megpróbálkozott tehát a saját ellentámadásával, mely csak minimális területnyereségekhez vezetett, az idő kereke pedig kegyetlenül őröl tovább:

nagyjából két hónap múlva az ukrán síkságok ismét mocsárrá fognak változni, melyeken sem nyugati, sem orosz páncélosok nem fognak tudni mozogni.

A csatatér új királyai: tüzérség, drónok, rakéták

Kijev ugyanakkor az elmúlt időszakban látványosan visszaállt egy régebbi, jól bevált stratégiára, ez pedig az orosz tüzérség és utánpótlási vonalak támadása, ehhez pedig a különféle önjáró lövegek és robotrepülőgépek átadásával a nyugati hatalmak is próbálnak asszisztálni.

Érdemes visszaemlékezni arra, hogy a tavaly nyári-őszi ukrán offenzívát egy rendkívül magas szintű tüzérségi előkészítés előzte meg.

Az amerikai M142 HIMARS rakéta-sorozatvetők ekkor tettek szert legendás státuszukra, ugyanis kegyetlen pontossággal tudták levegőbe röpíteni az orosz lőszerkészleteket és parancsnoki állásokat, a tényleges offenzíva megindulására olyan sanyarú helyzetbe hozva az orosz csapatokat, hogy sokszor inkább ellenállás nélkül vonultak vissza.

Most hasonló jelenségnek lehetünk szemtanúi, igaz, a HIMARS szerepét valamelyest átvették az olyan nagyobb hatótávolsággal bíró „cirkálórakéták”, mint a Storm Shadow. Ha Kijev egyáltalán remélni akarja azt, hogy áttöri a jól kiépített orosz védelmi vonalakat, akkor el kell pusztítania a legendás orosz tüzérséget, erre pedig valamelyest ironikus módon most kifejezetten jó lehetőség kínálkozik, hiszen pontosság és lőtáv tekintetében a nyugati fegyverek gyakran beelőzik az orosz riválisokat.

This Russian 152mm 2S19 Msta-S SPH was in the middle of a reloading process when it was hit by Ukrainian artillery fire. Watch til end.Source: https://t.co/tKpGAPGugt — Tendar (@Tendar) August 7, 2023

Továbbra is fontos természetesen az utánpótlási vonalak pusztítása, hiszen egy orosz önjáró löveg semmit nem ér akkor, ha nincs mit kilőnie az ellenségre, ezzel pedig Kijev is tisztában van: a Krímre vezető hidak módszeres lerombolása például azért kiemelten fontos, mert a félsziget az egyetlen olyan, Oroszország által megszállva tartott ukrán terület, amely a legtöbb tüzérségi eszköz hatótávolságán kívül esik, így ezen az útvonalon nagyobb biztonsággal lehet utánpótlást szállítani, mint az Azovi-tenger északi partvonalán.

Does anyone know why they're choosing to hit the bridge at these spots close to the end as opposed to the middle? I have a couple theories but if anyone knows, I've seen this a few times now so it must be deliberate. pic.twitter.com/bct3Sy9Zf3 — Seveer (of) August 6, 2023

Az ukrán csapatok mindemellett saját korlátozott erőforrásaikkal továbbra is igyekeznek széthúzni az orosz védelmet, például azzal, hogy csekély erőkkel átkelnek a Dnyeperen Herszon városánál, vagy a Bahmut környéki akciókkal. A népszerű anekdotával ellentétben az orosz csapatok létszáma sem végtelen (a hadianyagról nem is beszélve), így Kijev valószínűleg abban reménykedik, hogy az alacsony intenzitású, de a front egész hosszára kiterjedő betörésekkel el tudja érni azt, hogy a Kreml elaprózza az erejét.

Russian forces hitting Ukrainian troops in the dacha area on the left bank of the Dnipro river with FAB-250/500 bombs. 46.6647410682031, 32.7216480906562 pic.twitter.com/JM9PVOhO0f — NOELREPORTS () August 7, 2023

Moszkva mostanra egy kevésbé komplex stratégia mellett döntött, mely zanzásítva a már megszerzett területek megtartását és a támadó ukrán csapatok felőrlését foglalja magában.

A tüzérség mellett ebben segítségére vannak a fronton „bevetett” aknamezők, illetve azok a Lancet öngyilkos drónok, melyek veszélyességét még az ukrán vezérkar is elismerte. Az aknamezők által jelentett problémákat az ukránok a frissen megkapott kazettás lőszerek bevetésével valamennyire fogja tudni orvosolni, ugyanakkor ahhoz, hogy a csapatokat biztonsággal át tudják juttatni az aknákon, megfelelő aknamentesítés kell, melyhez egyfelől aknaszedő járművek kellenek (ezekből a járművekből kegyetlen veszteségeket szenvedett Kijev), illetve a már emlegetett tüzérség elhallgattatása.

Three out of the six Leopard 2R mine-clearing vehicles Finland donated to Ukraine have been lost in the same field.With other engineering vehicles in the field as well, this is a massive loss for the brigade, no matter what. pic.twitter.com/O7cex99WJK — John (Helin) June 11, 2023

A Lancet drónok sokkal nagyobb problémát jelentenek: az olcsó, könnyen használható, igénytelen fegyverek nem fix indítópontról kerülnek kilövésre, így a lőszerkészletek folyamatos támadásán, illetve a drónok ellen még valamennyire hatékony „madárkalitka” kiegészítő páncélzatok felszerelésén kívül Kijev pillanatnyilag keveset tehet ellenük.

A Fekete-tenger kalózai

Az elmúlt hónapok egyetlen érdemi harctéri változása a fekete-tengeri gabonaalku bedőlésével jött el. Az alku keretében az ukrán és az orosz fél is tartózkodott a tengeren és annak partján található célpontok ellen indított támadásoktól, most azonban látványosan megugrott az ukrán kikötőket érő találatok száma, ráadásul mostanra az ukránok is elkezdték vegzálni az orosz kikötőket és hajókat: az elmúlt másfél hétben egy Ropucsa II-osztályú deszanthajó, és a hírhedt „blokádugró” SIG tankerhajó is dróntalálatot kapott.

Novorossiysk, it appears that a Russian Ropucha-class landing ship may have been damaged in the Ukrainian USV attack. pic.twitter.com/wQt1rHCNTZ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 4, 2023

A deszanthajó elleni támadás stratégiai szempontból nem fog nagy kellemetlenséget okozni Moszkvának. Bár tény az, hogy a Ropucsa-osztályú hajók újragyártásához szükséges kapaciást a Kreml a Szovjetunió felbomlásával elvesztette (a hajókat lengyel gyárakban gyártották le), de az oroszok már szinte biztosan lemondtak arról, hogy Odessza környékén kétéltű hadműveletet indítsanak, a deszanthajók pedig másra nem igazán alkalmasak.

Sokkal érdekesebb fejlemény a SIG ellen indított támadás: a tankerhajó nem az Oroszországban harcoló katonáknak szállított utánpótlást, épp ellenkezőleg: a Szíriában tartózkodó egységeket látta el Oroszországból szállított olajjal.

OIL TANKER HIT BY DRONE️ A few hours ago, the intelligence service, SBU, blew up a large oil tanker, pic.twitter.com/9QN7JaYzLp — Jason (Jay) August 5, 2023

Az ukrán támadás valószínűleg jelzés értékkel bírt: Moszkva tudtára adták azt, hogy a gabonaalku felmondásáért az oroszok is fizetni fognak, a Fekete-tenger pedig számukra sem biztonságos. Mindemellett nem lehet kizárni azt, hogy Kijev a hajó megrongálásával kedveskedni akart a nyugati szövetségeseknek, akik finoman szólva sem rajonganak azért, hogy Oroszország katonai kikötőt tart fent a polgárháború sújtotta Szíriában.

A Fekete-tenger elzárása egyébként komoly kihívás elé állítja Oroszországot, ugyanis az ország nyugati felén a fekete-tengeri kikötőn kívül csak négy nagyobb kikötőkomplexum található, kettő a Balti-tengeren, melyet a NATO könnyedén blokkolni tud szükség esetén, egy a Barents-tengeren, egy pedig a Fehér-tengeren, utóbbi kettő télen hajlamos befagyni.

Befagyott konfliktus?

Napról napra kisebb a valószínűsége annak, hogy Kijev a száraz időszak hátralevő szűk két hónapjában érdemi áttörést tud kierőszakolni a frontokon, Oroszország esetében pedig már hónapok óta hasonló helyzet áll fönt. Nagy az esély arra, hogy a harcoló felek a jövő nyárig, vagy a készletek vészes elapadásáig inkább a már kiépített védelmi állások tüzérség általi támadását fogják előnyben részesíteni, ugyanakkor a Fekete-tengeren valószínűleg további támadások fogják érni mind az orosz hajókat, mind a harcoló felek kikötőit.

Fontos ugyanakkor megjegyezni azt, hogy a nyugati hatalmak közül sokan elégedetlenek az ukrán előrehaladással, így kérdéses az, hogy meddig lesznek hajlandóak fegyvereket szállítani az országba.

Ezen a ponton érdemes ugyanakkor kiemelni azt is, hogy mind Kijev, mind a legtöbb elemző hónapokkal a támadás előtt elmondta, hogy az ukránoknak felajánlott fegyverzet édeskevés ahhoz, hogy azzal érdemi áttörést lehessen végrehajtani, az ukránok által kért 300 modern nyugati páncélosnak töredéke érkezet meg az országba, vadászbombázó pedig egy sem.

Kérdéses az, hogy Kijev fog-e kapni újabb fegyvereket, elsősorban vadászbombázókat ahhoz, hogy jövőre nagyobb sikerrel újra próbálkozzon a támadással, ahogyan az is, hogy a Kreml milyen ütemben tudja pótolni a továbbra is szignifikáns veszteségeit.

Címlapkép: az ukrán 24. gépesített dandár védelmi állása Donyeck megyében. Forrás: Wojciech Grzedzinski/Anadolu Agency via Getty Images