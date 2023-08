Új front nyílt az ukrajnai háborúban, ez pedig az egész világra veszélyes lehet

Miután Oroszország felmondta a fekete-tengeri gabonaegyezményt, rövid úton eszkalálódtak az események a Fekete-tengeren. Moszkva napokon belül légicsapást indított az ukrán gabonasilók és tengeri kikötők ellen, amire válaszul Kijev jelzésértékű csapásokat mért a térségben állomásozó orosz hadi- és teherhajókra. De milyen következményekkel járhat ez a világra nézve?

„Ezt a játékot ketten is játszhatják”

Július 17-én Oroszország bejelentette, hogy felfüggeszti a részvételét abban a kettős gabonaegyezményben, amely lehetővé tette az ukrán gabona exportját a Fekete-tengeren keresztül. Bár néhány ország és nemzetközi szervezet (köztük az Európai Unió és az ENSZ is) reménykedett abban, hogy visszaterelhetik Moszkvát az egyezménybe, míg Ukrajna egymaga is vállalta volna a szerződés rá eső részének teljesítését, a Kreml hamarosan világossá tette álláspontját a kérdésben.

Pár nappal később, július 19-én, július 20-án és július 21-én is légicsapás zúdult a legnagyobb ukrán kikötőre, Odesszára, de ugyanúgy többször is célponttá váltak a román határtól pár száz méterre található dunai ukrán kikötők, Reni és Izmajil is. Ezen kívül bejelentették, minden egyes ukrán kikötőbe tartó hajót potenciális fegyverszállítmányként fognak kezelni, így tüzet is nyithatnak rájuk, ezzel lényegében tengeri blokádot húztak fel az ukrán kikötők körül.

Ukrajna válasza pedig hasonlóan erőteljes volt. Augusztus elején két orosz járőrhajót, a Szergej Kotovot és a Vaszilij Bikovot érte ukrán támadás, negyedikén a Ropucsa II-es deszanthajót, az Olenyegorszkij Gornyakot érte találat, egy nappal később pedig a SIG tankerhajó szenvedett sérüléseket.

Footage of the Ukrainian USV hitting the Russian Ropucha class LST. pic.twitter.com/ksLP9PZfE5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 4, 2023

Novorossiysk, it appears that a Russian Ropucha-class landing ship may have been damaged in the Ukrainian USV attack. pic.twitter.com/wQt1rHCNTZ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 4, 2023

Ha Oroszország uralni és blokádolni akarja a Fekete-tengert, Ukrajna is ezt fogja tenni saját képességeinek védelmében

– jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve, hogyha szükséges elsüllyesztenek minden orosz hadihajót. Ráadásul Ukrajna „tükörnyilatkozatot” adott ki, és augusztus 23-ától kezdve pedig „háborús kockázati térségnek” minősítette a Fekete-tengert, köztük a kereskedelmet lebonyolító hat darab orosz kikötőt: Anapát, Novorosszijszkot, Gelendzsiket, Tuapszét, Szocsit és Tamant.

Miért fontosak ezek a kikötők Oroszország számára?

Moszkva Fekete- és Azovi-tengeri kikötői kulcsfontosságú szerepet játszanak az orosz kő- és nyersolajtermékek értékesítésében, illetve az élelmiszerexportban. Ez a szerepkör a háború kezdete óta tovább erősödött, miután az Európai Unió szinte teljes egészében elzárta a szárazföldi gáz- és olajcsapokat.

Statisztikai becslések szerint Oroszország 4,7 millió hordó kőolajat, és 2,6 millió hordó egyéb olajterméket exportál napi szinten, ennek 14%, illetve 37%-át ezek a tengeri kikötő bonyolították le.

A Reuters adatai szerint az LPG-export 7,5%-a, a teljes gabonaexport 100%-a is ezekben a kikötőkben kerülnek berakodásra.

A Reuters alapján az orosz kikötőkből származó összes dízel- és gázolajexport 5 százalékkal nőtt június első felében a májusi azonos időszakhoz képest.

A támadások hatásai a világra és Oroszországra

Oroszország a Novorosszijszk elleni támadás során ideiglenesen felfüggesztette a kikötő működését, de a tilalom egy napig sem tartott, a teherhajók áramlása azóta is zavartalan a térségben.

Ugyanakkor nem volt tapasztalható kilengés az Ural típusú kőolaj világpiaci árában sem: bár az árfolyam folyamatosan emelkedett az elmúlt hónapokban, az nem a kikötő elleni támadásoknak, hanem a Szaúd-Arábia és Oroszország által végrehajtott termeléscsökkentésnek tudható be.

Feltételezhető, hogy hosszútávon a logisztikai cégeknek és biztosítóknak le kell vonniuk a következtetéseket, és elképzelhető, hogy a vállalatok csökkenthetik a szállítást a régióban, vagy felárat számíthatnak fel a Fekete-tengeren történő üzemelésért.

Ugyanakkor több tényező is arra enged következtetni, hogy Ukrajna fenyegetésének mérsékelt hatásai lesznek a tengeren lebonyolított kereskedelemre.

A Fekete-tengeren zajló kereskedelmet a Lloyd’s, mint biztosító/viszontbiztosító és a Nemzetközi Biztosítási Ügynökség (IUA) képviselőiből álló közös bizottság már 2022. áprilisában háborús kockázatú övezetté nyilvánította. Egy ilyen figyelmeztetés azt jelenti, hogy a hajótulajdonosoknak egyeztetni kell az útjukat a biztosítókkal, és valószínűleg magasabb összegeket kell fizetniük a nagyobb kockázatokért.

Ha a globális hatásról beszélünk, akkor ez 2022. április 4-én történt, amikor a Lloyd's által képviselt piac reagált

- hangsúlyozta Artem Volkov ukrán ügyvéd egy interjú során.

Másfelől, nem csak a nemzetközi biztosítók és viszontbiztosítók kínálják termékeiket a kikötőbe tartó hajóknak, hanem Oroszország is rendelkezik saját társaságokkal és állami alappal ilyen célokra, de akár más országok is szóba jöhetnek.

Ráadásul, Oroszország önnön exportjához képest kicsiny szállítóflottáját is képes használni az áru kijuttatására az orosz kikötőkből. Nem újkeletű megoldás ugyanis az, hogy a tengeri útvonalak lerövidítése érdekében, ezek az áruk a Fekete-tengertől távol, tengeren történő átrakodással kerülnek rá a végső cél irányába hajózó szállítóhajókra. Ebben az esetben a kockázatot Moszkva, és nem az importáló/szállító ország vállalja.

Mindezeket figyelembe véve, valószínűleg Ukrajna bejelentése és katonai lépései szinte jelentéktelen hatással lesznek a biztosítási és logisztikai költségekre.

Az orosz tanker elleni támadás következményei inkább pszichológiai hatásukban mérhetőek, mintsem gazdasági tekintetben. Ukrajna a lépéssel megmutatta, hogy ha nem is olyan mértékben, de az orosz kikötők hasonlóan veszélyben vannak, akárcsak az ukránok.

Képes lehet-e Ukrajna blokád alá vonni ezeket a kikötőket?

A blokád akkor lehetséges, ha a hajózási társaságok és a biztosítók hisznek a Fekete-tengeren zajló kereskedelem veszélyességében.

Ukrajna ugyan megtámadott egy kereskedelmi tankerhajót, amely olajat szállított az orosz hadsereg számára, de a vörös vonalakat az ukrán haditengerészet látványosan nem lépte át. Ennek megfelelően a logisztikai cégek továbbra sem tartanak attól, hogy Ukrajna tömegesen süllyesztene el kereskedelmi hajókat, ennek pedig több oka is van.

BREAKING:Ukraine releases video of the strike by a Ukrainian naval drone against the Russian SIG tanker vessel carrying fuel for the Russian Army.The Black Sea has become to small for the Russian Navy pic.twitter.com/XYnno0t3OU — Visegrád (24) August 5, 2023

Az első és legfontosabb, hogy a legtöbb, orosz olajat szállító tankerhajó görög, máltai vagy ciprusi zászló alatt hajózik. Ez lefedi a kőolajkereskedelem kétharmadát és a kőolajtermékek felét.

Ha egy ukrán tengeri drón eltalál egy nyugati hajót, az uniós vagy NATO-tagország elleni katonai agressziónak minősülhet, a szándékosság pedig olyan súlyosbító tényező, amelyet Ukrajna szövetségesei nagy valószínűséggel nem néznének el Kijevnek.

A második tényező, hogy a Fekete-tengeren hajózó áru forrása ugyan Oroszország, a szállítmányokat afrikai, ázsiai vagy épp más országoknak szánják. Az ilyen támadások könnyedén kiválthatják a nemzetközi szervezetek, vagy az Ukrajnával szimpatizáló országok haragját és elítélését, nem mellesleg pedig a nemzetközi közvélemény Kijevről alkotott képének romlásához vezetne.

A harmadik tényező, amit figyelembe kell vennie az ukrán parancsnokságnak, hogy az ilyen csapások ökológiai katasztrófát is okozhatnak. Ez egyfelől kihatással lehet az ukrán gazdaságra is, másfelől pedig gyorsan nemzetközi nyomás alá kerülhet az ország, hogy függesszék fel az ilyen jellegű csapásmérést, nem mellesleg itt is figyelembe kell venni a nemzetközi közvéleményben formálódó megítélést.

A kérdés érdekessége, hogy Ukrajna sikere – a teljes blokád – egyben Ukrajna szörnyű veszteségévé válhat. Ebben az esetben ugyanis mintegy 1 millió hordó olaj és 1,5 millió hordó kőolajtermék esik ki a világpiacról naponta. Ennek következményeként a Brent ára gyorsan kilőhet.

Az orosz gabona elvesztése leginkább az afrikai országok számára jelentene nagy problémát (a kontinens gabonakereskedelmének felét Ukrajna és Oroszország biztosítja), de az élelmiszerpiacokon tapasztalható áremelkedések a beszűkülő piacok miatt az egész világgazdaságra kihatással lehetnek.

A világ pedig Ukrajna ellen fordulhat, és nyomást gyakorolhat rá, hogy garantálja a fekete-tengeri hajózás biztonságát.

Még a részleges blokád sem jelenthet arany középutat: a világpiaci árak emelkedésével ugyanis Oroszország többletnyereséggel kompenzálhatja az exportkiesést, míg az áremelkedésért ismét Kijevet lehet felelőssé tenni.

A világkereskedelem függősége az orosz fekete-tengeri kereskedelemtől azt eredményezi, hogy Ukrajna számára nem igazán létezik olyan forgatókönyv, amely egyértelműen Kijevet hozná ki győztesként az összecsapásból.

