Ezért áll bíróság elé Donald Trump - Így zajlott Amerika sötét napja

2021. január 6-án a feldühödött tömeg megostromolta az Egyesült Államok törvényhozásának épületét, a Capitoliumot, ahol a szenátorok és a képviselők az elektorok szavazatait számolták, hogy ezzel törvényesítsék Joe Biden elnökké választását. A brit ITV egyedüliként jutott be stábjával az épületbe a törő-zúzó tömeggel együtt, és rögzítette az ott történteket. A leforgatott anyagból készült, A Capitolium ostroma című dokumentumfilmet még abban az évben bemutatták, és immár Magyarországon is megtekinthető az RTL+-on.

Trump bíróság elé áll a Capitolium ostroma miatt

Bár már két és fél év eltelt a Capitolium ostroma óta, különös aktualitást ad az eseményeknek, hogy Jack Smith különleges ügyész irodája csütörtökön jelentette be: beadványukban arra kérték a bíróságot, hogy 2024. január 2-án kezdődjön meg az a per, melynek vádlottja Donald Trump egykori elnök, aki

a vád szerint összeesküvést szőtt, hogy megváltoztassa a 2020-as elnökválasztás eredményét, megakadályozza a választási eredmény hitelesítését, illetve a legitim szavazatok megszámolását.

Augusztus 3-i előzetes meghallgatásán a volt elnök ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádpontokban.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 10. Erősen indul majd az újév Trumpnak, ami az elnökválasztási kimenetet is befolyásolhatja

A per kezdési időpontja négy nappal lenne a Capitolium ostromának 3. évfordulója, és két héttel a republikánus előválasztás első szavazatainak leadása előtt. A dolog pikantériáját az adja, hogy Donald Trump maga is indul az előválasztáson, sőt minden közvélemény-kutatás szerint annak toronymagas esélyese. A volt elnök ellen több más ügyben is eljárás van folyamatban, de ezek nemhogy csökkentették, növelték győzelmi esélyeit a republikánusok körében, és alighanem így lesz ez a jövő év elején induló per esetén is. Más kérdés, hogy azt, ami a republikánus táboron belül népszerűbbé teszi Trumpot, hogyan értékelik majd az elnökválasztás szempontjából döntő tényezőnek számító ingadozó szavazók.

Az ostromra készülő tömeg a Capitolium előtt 2021. január 6-án. Tyler Merbler / Wikimedia Commons

A Capitolium ostroma és annak a választópolgárok körében való radikálisan eltérő megítélése jól mutatja, mekkora szakadékok jöttek létre az amerikai társadalmon belül az elmúlt években, különösen Trump 2016-os elnökválasztási győzelme óta. Trump elnöki ciklusa alatt vált igazán látványossá a polarizáció a társadalmon belül, és bár Joe Biden azt ígérte, változtatni kíván ezen, érzékelhető változás nem történt.

Trump hívei nemcsak a legtöbben vannak a republikánus szavazókon belül, de a legelkötelezettebbek is, miközben igazi kihívó nem mutatkozott meg az elmúlt két és fél évben. A polarizáció még a konzervatív táboron belül is látványos: a Trump-szavazók árulónak tartják azt a Mike Pence-t, aki alelnökként négy évig lojális volt az elnökhöz, és akinek egyetlen „bűne”, hogy nem szegett törvényt, és a Szenátus elnökeként nem volt „bátor”, ahogy Trump kérte, vagyis nem módosította törvénytelenül az elnökválasztás legitim végeredményét. A Capitoliumba betörők egyik célpontja ezért éppen Pence volt, akit külön menekítettek ki az épületből. Pence jövőre elindul az előválasztáson, bár a felmérések szerint nem sok esélye van nyerni.

Az események sűrűjében

Az ITV az RTL+-on magyarul is látható 40 perces dokumentumfilmje, A Capitolium ostroma az elejétől követi a 2021. január 6-i eseményeket. Helyi idő szerint délben Donald Trump – akkor még hivatalosan az Egyesült Államok 45. elnöke – beszédet mondott a Capitolium közelében gyülekező híveinek, amelyben arra buzdította őket, hogy induljanak meg a törvényhozás épülete felé. Mint későbbi újságírói nyomozások kiderítették, a Trump-hívek ezt úgy értelmezték, hogy az elnök erősítést küld. Az egyik résztvevő azt mondta, egymillió ember van úton, hogy segítsen a Capitolium bevételében.

Az elnök azonban nem állt a lázadó tömeg élére, és nem is ment velük, hanem akkor még létező Twitter-oldalán adott „utasításokat”. Előbb Mike Pence-t szólította föl, hogy legyen bátor, és küldje vissza a szavazatokat az államoknak, vagyis ne hitelesítse a neki nem tetsző eredményt. Majd mikor alelnöke ezt nem tette meg, azt írta, Pence-nek nincs meg a bátorsága, de az Egyesült Államok az igazat akarja.

Következő tweetjében, értesülve az eszkalálódó eseményekről, arra szólította fel híveit, hogy maradjanak békések, ne alkalmazzanak erőszakot. Szavai terméketlen talajra hullottak, így alig egy órával később, washingtoni idő szerint 16:17-kor videóüzenetben mindenkit arra kért, menjen haza.

De a dühös tömegnek már nem lehetett megálljt parancsolni.

Bár az ostromot követően a legkülönbözőbb összeesküvés-elméletek láttak napvilágot, egészen odáig menve, hogy az egészet az FBI rendezte meg mintegy „hamis zászlós” műveletként, a tömegnek valójában nem volt vezetője, az események teljesen spontán alakultak. Igaz, nemcsak mezei Trump-szavazók, hanem ismert szélsőjobboldali félkatonai csoportok, mint a Proud Boys („büszke fiúk”) vagy az Oath Keepers („eskütartók”) tagjai is jelen voltak, akik walkie-talkie-n kommunikálva egymással segítettek az ostrom hatékonyabb „kivitelezésében”.

A Capitolium ostroma című dokumentumfilm lényegében folyamatában követi az eseményeket, kommentálva a történteket. Feldühödött, ordító embereket látunk és tanácstalan rendőröket, akik kis létszámmal, felkészületlenül próbálják kordában tartani a tömeget. Az ITV kamerája felvette az egyik ablakon belépő Ashli Babbittet, a január 6-i események öt halálos áldozata közül az egyetlent, aki valóban az erőszakos cselekményekben vesztette életét. (A másik négy áldozatról később bebizonyosodott, hogy haláluk nem közvetlenül az eseményekkel volt összefüggésben.) Pár perccel később lövéseket hallunk: ekkor lövi le az egyik biztonsági szolgálat embere a 35 éves nőt. Az egyik felvételen feltűnik a később közismertté vált QAnon-sámán is.

2021. január 6-a mindenképpen történelmi jelentőségű napként marad meg, már csak azért is, mert mint ahogy a filmben is elhangzik, utoljára a brit csapatok ostromolták meg a Capitoliumot 1812-ben. A megítélés azonban – legalábbis amíg elég idő nem telik el ahhoz, hogy valóban történelemként, harag és részrehajlás nélkül lehessen vizsgálni az eseményeket – gyökeresen eltérő. Sok amerikai emlékezetében az amerikai történelem egyik legszégyenletesebb napjaként marad meg január 6-a, mások kudarca ellenére is dicsőséges napként fognak emlékezni rá. Az biztos, hogy a jövő év január 2-án kezdődő Trump-per és a nem sokkal utána induló választási folyamat miatt a Capitolium ostroma ismét többször elő fog kerülni a közbeszédben.

Címlapkép forrása: RTL+