Drasztikus veszteségekről érkezett jelentés: sorra hullanak Oroszország nélkülözhetetlen fegyverei

A portál, amely csak a vizuálisan megerősíthető veszteségeket veszi figyelembe, és igyekszik szűrni az esetleges duplikátumokat a listából, figyelmeztet arra, hogy az általa közzétett veszteségek valószínűséggel jóval alacsonyabbak, mint a valós számok. Főként a tüzérség esetén, hiszen azok jó része mélyen a frontvonal mögött operál, így nem mindig készül felvétel ezen fegyverek elvesztéséről.

A most közzétett „bűvös” 1000-es darabszám így egyfajta minimumként fogható fel, amelyből a vontatott tüzérség 276 darabot, az önjáró tüzérség 487 darabot, a rakéta-sorozatvetők pedig 255 darabot tesznek ki (összesen 1018).

